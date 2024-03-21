Лапорта: Я не завидую мадридскому Реалу насчет Мбаппе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал теоретический трансфер Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Я не завидую "Реалу" насчет Мбаппе как нового подписания. Это испортит обстановку в раздевалке, безусловно".

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"Вы должны продать какого-то футболиста, не так ли? Потому что они не будут играть на одной позиции", - добавил Лапорта.

У Килиана истекает контракт с "ПСЖ" в июне 2024 году. Ожидается, что игрок присоединится к "Реалу".