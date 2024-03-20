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Тьерри Анри: Мбаппе уже превзошел мою карьеру
Тренер молодежной сборной Франции высказался о Мбаппе
Getty Images / Global Images Ukraine
Тьерри Анри, тренер молодежной сборной Франции, заявил, что Килиан Мбаппе уже превзошел его карьеру.
"Он уже обогнал меня! Это уже сделано. Килиан уже в будущем, и это хорошо, потому что он - Франция, он - наш футбол. Нам нужен этот парень, который представляет нас везде. Мбаппе необыкновенный. Он сумасшедший".
Анри хотел бы, чтобы Килиан вместе с Антуаном Гризманном и Оливье Жиру сыграли на Олимпийских играх в Париже. Но Мбаппе, вероятно, пропустит этот турнир из-за вероятного ухода из "ПСЖ" в "Реал Мадрид".
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