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Тьерри Анри: Мбаппе уже превзошел мою карьеру

Франция

Тренер молодежной сборной Франции высказался о Мбаппе

Тьерри Анри: Мбаппе уже превзошел мою карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тьерри Анри, тренер молодежной сборной Франции, заявил, что Килиан Мбаппе уже превзошел его карьеру.

"Он уже обогнал меня! Это уже сделано. Килиан уже в будущем, и это хорошо, потому что он - Франция, он - наш футбол. Нам нужен этот парень, который представляет нас везде. Мбаппе необыкновенный. Он сумасшедший".

Анри хотел бы, чтобы Килиан вместе с Антуаном Гризманном и Оливье Жиру сыграли на Олимпийских играх в Париже. Но Мбаппе, вероятно, пропустит этот турнир из-за вероятного ухода из "ПСЖ" в "Реал Мадрид".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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