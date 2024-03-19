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Рэтклифф: Мбаппе в МЮ? Я бы не тратил целое состояние в попытке купить успех

Англия

Глава "манкунианцев" не собирается разбрасываться деньгами

Рэтклифф: Мбаппе в МЮ? Я бы не тратил целое состояние в попытке купить успех

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф ответил на вопрос журналистов о потенциальном трансфере нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе в "Манчестер Юнайтед"? Я бы постарался найти следующего Мбаппе, а не тратил бы целое состояние, пытаясь купить успех.

Подписывать Мбаппе сейчас - не слишком умная затея. Гораздо сложнее найти следующего Мбаппе, следующего Беллингема или следующего Роя Кина", - отметил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Рэтклифф планирует грядущим летом провести масштабное реформирование состава, ради чего он готов продать 21 футболиста команды.

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Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе трансфер Джим Рэтклифф
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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