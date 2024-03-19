Рэтклифф: Мбаппе в МЮ? Я бы не тратил целое состояние в попытке купить успех

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф ответил на вопрос журналистов о потенциальном трансфере нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе в "Манчестер Юнайтед"? Я бы постарался найти следующего Мбаппе, а не тратил бы целое состояние, пытаясь купить успех.

Подписывать Мбаппе сейчас - не слишком умная затея. Гораздо сложнее найти следующего Мбаппе, следующего Беллингема или следующего Роя Кина", - отметил бизнесмен.