Килиан Мбаппе: Для меня Германия - одна из лучших команд мира

Накануне товарищеского матча с Германией форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своими ожиданиями от встречи.

"Это будет хорошим испытанием для нас. Для меня Германия - одна из лучших команд мира. Даже если последние результаты не соответствуют их уровню, немцы всегда были и будут на высоте".