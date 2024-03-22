Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Килиан Мбаппе: Для меня Германия - одна из лучших команд мира
Форвард прокомментировал предстоящий товарищеский матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне товарищеского матча с Германией форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своими ожиданиями от встречи.
"Это будет хорошим испытанием для нас. Для меня Германия - одна из лучших команд мира. Даже если последние результаты не соответствуют их уровню, немцы всегда были и будут на высоте".
Завтра, 23 марта, национальная сборная Франции встретится с Германией в рамках товарищеского матча. Начало - в 22:00.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеЛапорта: Я не завидую мадридскому Реалу насчет Мбаппе
Популярное сейчас
- Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россия может начать новое наступление летом
- Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить
- Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024
- Луис Энрике рассказал, может ли он вернуться в Барселону
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО