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Килиан Мбаппе: Для меня Германия - одна из лучших команд мира

Франция
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Форвард прокомментировал предстоящий товарищеский матч

Килиан Мбаппе: Для меня Германия - одна из лучших команд мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне товарищеского матча с Германией форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своими ожиданиями от встречи.

"Это будет хорошим испытанием для нас. Для меня Германия - одна из лучших команд мира. Даже если последние результаты не соответствуют их уровню, немцы всегда были и будут на высоте".

Завтра, 23 марта, национальная сборная Франции встретится с Германией в рамках товарищеского матча. Начало - в 22:00.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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