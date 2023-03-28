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Датский защитник с украинскими корнями будет играть в США

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Эрик Святченко нашел новый клуб

Датский защитник с украинскими корнями будет играть в США

Фото: houstondynamofc.com

Новина українською

Датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко продолжит карьеру в североамериканской MLS.

31-летний футболист перешел из "Мидтьюлланда" в "Хьюстон Динамо". Контракт рассчитан до конца 2024 года. Также есть опция продления еще на один сезон.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,3 миллиона евро.

В этом сезоне Святченко провел 26 матчей за "Мидтьюлланд" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и оформил 3 ассиста. Вместе с этой командой Эрик трижды становился чемпионом Дании. Также он три раза выигрывал чемпионат Шотландии в составе "Селтика", за который играл с 2016 по 2018 годы.

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В статье: Динамо (Хьюстон) Эрик Святченко Мидтьюлланн (Хернинг)
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Источник:
houstondynamofc.com

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