Датский защитник с украинскими корнями будет играть в США
Эрик Святченко нашел новый клуб
Фото: houstondynamofc.com
Датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко продолжит карьеру в североамериканской MLS.
31-летний футболист перешел из "Мидтьюлланда" в "Хьюстон Динамо". Контракт рассчитан до конца 2024 года. Также есть опция продления еще на один сезон.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,3 миллиона евро.
В этом сезоне Святченко провел 26 матчей за "Мидтьюлланд" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и оформил 3 ассиста. Вместе с этой командой Эрик трижды становился чемпионом Дании. Также он три раза выигрывал чемпионат Шотландии в составе "Селтика", за который играл с 2016 по 2018 годы.
Officially ready to ???????????????? ???????? ???????????????? and leave it all on the pitch.— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) March 24, 2023
Orange looks good on you, Erik!???? #HoldItDown | @eriksviat pic.twitter.com/VUe7MlKesL
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