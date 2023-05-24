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Ван Нистелрой принял решение покинуть ПСВ. Он выиграл для клуба Кубок и Суперкубок, а в Эредивизи опережает Аякс и идет вторым

Нидерланды
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Ван Нистелрой принял решение покинуть ПСВ. Он выиграл для клуба Кубок и Суперкубок, а в Эредивизи опережает Аякс и идет вторым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Руд ван Нистелрой покидает "ПСВ". Он считает, что в клубе "недостаточно поддержки".

Во вторник вечером главный тренер и руководство провели встречу по итогам которой сегодня утром он заявил что покидает "ПСВ".

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" завоевал в этом сезоне для "ПСВ" Кубок и Суперкубок Нидерландов. Клуб также идет вторым в Эредивизи за тур до конца кампании.

Имя ван Нистелроя связывали с европейскими клубами. Вероятно, специалист имеет предварительные договоренности с кем-то из топ чемпионатов.

Руд был назначен главным тренером первой команды прошлым летом.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Руд ван Нистелрой
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Источник:
psv.nl

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