Ван Нистелрой принял решение покинуть ПСВ. Он выиграл для клуба Кубок и Суперкубок, а в Эредивизи опережает Аякс и идет вторым

Руд ван Нистелрой покидает "ПСВ". Он считает, что в клубе "недостаточно поддержки".

Во вторник вечером главный тренер и руководство провели встречу по итогам которой сегодня утром он заявил что покидает "ПСВ".

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" завоевал в этом сезоне для "ПСВ" Кубок и Суперкубок Нидерландов. Клуб также идет вторым в Эредивизи за тур до конца кампании.

Имя ван Нистелроя связывали с европейскими клубами. Вероятно, специалист имеет предварительные договоренности с кем-то из топ чемпионатов.

Руд был назначен главным тренером первой команды прошлым летом.