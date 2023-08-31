Как Гуллит на 45 минут стал Райкардом. К годовщине двойного звездного дебюта в сборной Нидерландов

Жизнь удивительным образом переплела судьбы двух звезд голландского футбола – Рууда Гуллита и Франка Райкарда. Начать хотя бы с того, что оба родились не только в один год, но и в одном же месяце сентябре, только Рууд в первый его день, а Франк в последний. У обоих матери – голландки, а отцы – выходцы из Суринама. И футбольный мяч они начали гонять на пустырях Ауд-Веста, окраинного района Амстердама, само собой разумеется, в одно и то же время. В 14 лет друзья пересеклись в академии аматорского клуба "Дор Вилскрахт Стерк", а оттуда были вызваны в национальную сборную школьников Голландии. Уже тогда они выделялись среди сверстников не только ростом и цветом кожи, но и футбольными качествами: были выносливее, сильнее и техничнее. При этом, радикально отличаясь друг от друга чертами характера. "Гуллит был нахальный и дерзкий мальчишка, а Райкард – ну просто тихоня", – вспоминал их тренер в "ДВС" Пит Босма.

Летом 1978 года Рууд и Франк вместе пришли на просмотр в молодежную команду "Аякса". Однако приняли только Райкарда, а Гуллита ждало разочарование: тренеры и селекционеры "аяксидов" продемонстрировали поразительную слепоту, порекомендовав ему начать с клуба поскромнее, где требования к игрокам не такие высокие. И будущего "Черного тюльпана" оперативно перехватил коуч "Харлема" Барри Хьюз, вскоре включив парня в основной состав. Так 16-летний Рууд стал самым молодым игроком в истории Эредивизи.

Уже выступая в разных клубах, Гуллит и Райкард вместе играли за голландскую молодежку, где познакомились с другими будущими звездами "оранье" – братьями Эрвином и Рональдом Куманами и Вимом Кифтом. И, наконец, друзья в один день дебютировали за национальную сборную Нидерландов. Случилось это 42 года назад, 1 сентября 1981-го, когда наставник "летучих голландцев" Кес Рейверс решил задействовать молодых полузащитников-мулатов в выездной товарищеской игре против Швейцарии. Каждому из дебютантов было доверено провести на поле "Хардтурм-штадиона" в Цюрихе по одному тайму. В стартовом составе "оранжевых" игру начал хавбек "Аякса" Райкард, действуя на позиции либеро. А в перерыве (счет к тому времени не был открыт) его заменил полузащитник "Харлема" Гуллит, отмечавший в тот день свое 19-летие. Именинник оказался менее фартовым, чем его приятель: второй тайм, а вместе с ним и весь матч выиграли хозяева – 2:1. Причем, по иронии судьбы, голы в ворота Ханса ван Брекелена забили Люсьен Фавр и Анжело Элиа, которые в тот день также дебютировали за свою сборную.

Но самое забавное, что швейцарский комментатор, который вел прямой репортаж на одном из местных ТВ-каналов, не заметил замены и до конца игры так и продолжал называть Гуллита Райкардом. Притом, что по манере игры они разительно отличались. Гуллит, хотя и считался номинальным свободным защитником, но по сути был тотальным футболистом: располагаясь на позиции либеро, он регулярно обыгрывал соперников и доходил с мячом до чужой штрафной. "На протяжении всей своей карьеры – начиная от юношеских команд и заканчивая взрослой сборной – я просто бежал мимо игроков", – с улыбкой вспоминал позднее "Черный тюльпан". В отличие от взрывного друга, Франк всегда был спокойным, предпочитая сохранять концентрацию и баланс в команде – поэтому обожал цементировать игру в центре, страхуя партнеров.

Но на момент своего дебюта в сборной оба молодых игрока были, во-первых, еще малоизвестны за пределами Голландии. А во-вторых, очень походили друг на друга и комплекцией, и цветом кожи, и даже прическами (тогда Рууд еще не обзавелся своей знаменитой львиной гривой, заплетенной в косички). А потому, когда в перерыве одного рослого и подтянутого мулата на его позиции заменил другой, работавший на матче швейцарский комментатор даже не заметил разницы. И весь второй тайм уверенно называл Гуллита Райкардом.