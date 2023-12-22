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Трубин пропустил от соперника ниже классом. Бенфика - АВС 4:1. Обзор матча, видео голов
Бенфика - АВС: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" прошла в следующий раунд Кубка португальской лиги, одолев АВС, представляющий низший дивизион. Единственная неприятность – это пропущенный гол для Анатолия Трубина. Украинец не смог улучшить свою статистику клиншитов.
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Как сообщили статистические ресурсы, кипер за матч сделал 3 сейва, отдал 21 точную передачу из 26-ти в целом (81% точности), из них семь – длинных передач (2 точных).
Как это было - смотрите в видеообзоре.
"Бенфика" - АВС 4:1
Голы: Ди Мария 31, Жоау Мариу 44, Гувея 65, А. Коррея (автогол) 68 - Меркадо 21
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