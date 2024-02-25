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Бенфика - Портимоненсе: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия
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Очередное испытание для Трубина

Бенфика - Портимоненсе: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"

UA-Футбол
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Сегодня "Бенфика" у себя дома примет "Портимоненсе". "Бенфика" находится на первом месте в турнирной таблице, тем временем как "Портимоненсе" - в шаге от попадания на строчку на выбивания. "Портимоненсе" удалось победить "Бенфику" в далеком 2021 году. Посмотрим, удастся ли им это снова. Сможет ли Трубин, удержит ворота "орлов" без пропущенных мячей?

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Португалия чемпионаты. "Бенфика" - "Портимоненсе"
25 февраля, 20:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Бенфика - Портимоненсе
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