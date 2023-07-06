"Пацан с широко раскрытыми глазами". К годовщине дебютного матча Пеле в сборной Бразилии

Существует расхожее мнение, что Пеле триумфально дебютировал в составе сборной Бразилии в 1958-м на чемпионате мира в Швеции. На самом деле будущий Король футбола впервые выступил в национальной команде еще за год до этого.

66 лет назад, в июле 1957 года в рамках традиционного и очень популярного в то время двухматчевого турнира Кубок Рока (аналог нынешнего Superclássico das Américas) "селесао" принимали действующего чемпиона Южной Америки – сборную Аргентины. На эти игры наставник хозяев Сильвио Пирильо включил в состав юного, но уже славившегося высокой результативностью нападающего "Сантоса" (18 голов в 30 официальных матчах). Хотя, по иронии судьбы, Пеле заставил тогда обратить на себя внимание тренера "желто-зеленых", выступая в футболке совсем другой команды.

В июне 1957 года в Бразилии проходил международный клубный турнир Кубок "Морумби", целью которого было собрать средства на завершение строительства одноименного стадиона в Сан-Паулу.

Участвовали 8 команд – четыре бразильские и четыре европейские. В Рио на "Маракане" должны были играть "Фламенго", "Васко да Гама", загребское "Динамо" и португальский "Белененсеш". Однако в это самое время основной состав "Васко" совершал мировое турне, в ходе которого заехал в том числе и в Киев, где потерпел единственное свое поражение, уступив "Динамо" (1:3).

тогда по договоренности между клубами в футболки "адмиралов" пришлось облачаться игрокам "Сантоса", которых разбавили несколькими резервистами "Васко".

В своем первом матче на турнире эта сборная команда разгромила "Белененсеш" (6:1), а Пеле отметился хет-триком. Затем были две ничьих – 1:1 з Загребом (гол у бразильцев опять забил Пеле) и 0:0 с "Фламенго". Еще раз юный форвард, которому не было тогда и 17 лет, отличился в проигранном полуфинале с "Сан-Паулу" (1:2).

За играми Кубка "Морумби" внимательно следил тренер "селесао" Сильвио Пирильо, который накануне двухматчевого рандеву с Аргентиной в Кубке Рока столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. По примеру "Васко" в заграничные турне, обещавшие принести неплохие деньги, собрались "Ботафого" и "Фламенго". Это значило, что сборная остается без Нилтона Сантоса, Диди, Гарринчи, Жоэла, Декиньи и Диды. К этому добавились травмы

Бокиты ("Коринтианс") и Риберто ("Сан-Паулу"). Потому Пирильо в срочном порядке просматривал всех, кем можно было "залатать дыры" в составе сборной, не интересуясь ни возрастом, ни именем приглянувшихся ему игроков. Выдающихся звезд и нетитулованных талантливых незнакомцев – всех помещал в один список. После игры "Васко" – "Белененсеш", когда в его записной книжке появилось и имя Пеле, Пирильо буркнул сидевшему рядом ассистенту: "Давай-ка попробуем этого маленького кролика!".

Матч против Аргентины 7 июля 1957 года дебютант сборной начал на скамейке запасных, и поначалу казалось, что там он останется до конца игры. Стартовый отрезок бразильцы провели очень здорово: отлично комбинировали и закрыли "альбиселесте" на их половине поля. То и дело во владениях вратаря гостей Амадео Карризо вспыхивали "пожары", но всякий раз буквально в последний момент кто-нибудь из защитников успевал спасти положение. И 80 тысяч зрителей на трибунах "Мараканы" издавали очередной вздох разочарования.

А потом, как это часто бывает, сработало старое футбольное правило: "Не забиваешь ты – забьют тебе". Первая же острая контратака гостей на исходе получаса игры завершилась голом 38-летнего ветерана Анхеля Лабруны. И в игре "желто-зеленых" вдруг что-то сломалось – пропала легкость, футболисты стали нервничать и ошибаться в простых ситуациях.

В перерыве в раздевалке "селесао" воцарилась напряженная, давящая атмосфера. Игроки не жаловались, не сетовали на невезение, но вид у всех был подавленный. На Пеле, тихонько сидевшего в углу, никто не обращал внимание, будто его и не существовало. Хотя сам юноша тоже думал о возникших трудностях. О тех, которые встали перед тренером, перед игроками. К последним он испытывал невольную зависть. Конечно, они были поставлены в трудные игровые условия, столкнувшись с сильным соперником. Но все-таки им повезло. Они играли! А он, Пеле, пока еще нет.

Между тем Пирильо обратил взор на резервистов, рассчитывая найти среди них того, кто добавит вдохновения. Моасир Пинто получил команду разогреться и выйти на второй тайм вместо Жозе Альтафини. Однако игру "селесао" эта замена никак не улучшила – бразильцы выглядели скованными. Создавалось впечатление, что они не знают, как пройти защиту соперника. И вот ближе к середине тайма над Пеле склонилась лысая голова массажиста сборной Марио Америко. "Твоя очередь поработать, малыш, – руки "почтового голубя" (такое прозвище массажист получил из-за того, что всегда передавал игрокам указания тренера) забегали по черным ногам юного форварда, разогревая мышцы. – Теперь ступай! И скажи, чтобы Дель Веккьо покинул поле". После этого Пеле уже ничего не слышал. Со всех ног он бросился к центру поля, и звезде "Сантоса" оставалось только пожать руку своему молодому одноклубнику, прежде чем уйти за лицевую линию.

"В игру вступил какой-то пацан с широко раскрытыми глазами и бочкообразными ляжками. С таким же успехом это мог быть один из подающих мячи мальчиков – никто из нас ничего не знал о нем в то время. Мы не обратили на него особого внимания, потому что вся бразильская команда была очень сильной. У них были Зито, Беллини, Тите, Альтафини … а этот был совсем ребенком", – вспоминал потом аргентинский голкипер Амадео Карризо.

Но "пацан", не испытывая ни малейшего мандража, быстро заставил своих оппонентов обратить на себя внимание. Он дважды врывался на свободное место, но паса, однако, не получал. Наконец, мяч попал к нему, и Пеле тут же обманным финтом обошел стоявшего перед ним защитника и оказался с глазу на глаз с Карризо. Опытный голкипер "альбиселесте" сделал несколько шагов навстречу, сокращая угол, и отбил удар тинейджера хозяев на угловой. Однако, на 76-й минуте матча, когда настырный дебютант вновь встретился с мячом в штрафной соперника, он сходу без обработки пробил по воротам, чем застал врасплох всех – 1:1. Пеле, которому на тот момент было 16 лет и 259 дней отроду, стал (и остается до сих пор) самым юным голеодором в истории сборной Бразилии. Позже Карризо вспоминал: "Пеле не сделал ничего сверхсложного. Мяч просто попал в штрафной ему прямо в ноги, и он проявил авантюризм, чтобы пробить сходу".

Впрочем, радость Пеле оказалась смазанной, поскольку Аргентине в итоге удалось отпраздновать победу. За 10 минут до конца поединка Мигель Хуарес, воспользовавшись суматохой в штрафной "селесао", протолкнул мяч в ворота Карлоса Кастильо.

Однако для чемпионов Южной Америки это оказалось лишь временной передышкой. Три дня спустя, 10 июля, соперники встретились в повторном матче – теперь уже на стадионе "Пакаэмбу" в Сан-Паулу. Пеле вышел в стартовом составе "желто-зеленых" – после его феерического дебюта на "Маракане" иначе не могло и быть! Действуя на позиции правого инсайда, он и на этот раз, к великой радости публики, "нашел" свою игру. Аргентинские защитники буквально не знали, что с ним делать. На 15-й минуте его удар приняла на себя штанга ворот Карризо. Но уже в следующей атаке, сыграв в короткую "стенку" с Альтафини, Пеле открыл счет. Весь первый тайм он руководил атаками будущих чемпионов мира, задавая тон игре. Как напишут на следующий день в газетах, с 1950 года бразильская сборная не играла так хорошо! После перерыва Альтафини забил еще один гол, "селесао" выиграли 2:0 и благодаря лучшей разнице мячей взяли Кубок Рока. Пеле завоевал свой первый титул со сборной.

Так начинался его путь к славе. Через год юного бразильца уже знал весь мир.