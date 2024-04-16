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Бетао получил должность техдиректора в бразильском клубе

Южная Америка
Обновлено

Экс-игрок Динамо пробует себя в роли функционера

Бетао получил должность техдиректора в бразильском клубе

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразильский экс-защитник "Динамо" Бетао получил должность технического директора клуба "Наутико", который выступает в местной Серии С.

40-летний специалист будет руководить направлениями как мужской, так и женской команд. До этого бразилец работал в молодежной структуре клуба Аваи, в котором ранее завершил игровую карьеру.

Еще в 2014 году Бетао получил соответствующее образование, которое теперь позволит ему проявить свои профессиональные качества в новой роли.

За "Динамо" бразилец выступал с 2008 по 2013 год, после чего возвращался в киевский клуб в 2015 году. В составе "бело-синих" Бетао выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, суммарно сыграв в 170 матчах.

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Бетао Динамо (Киев)
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