Бетао получил должность техдиректора в бразильском клубе
Экс-игрок Динамо пробует себя в роли функционера
фото из соцсетей
Бразильский экс-защитник "
40-летний специалист будет руководить направлениями как мужской, так и женской команд. До этого бразилец работал в молодежной структуре клуба Аваи, в котором ранее завершил игровую карьеру.
Еще в 2014 году Бетао получил соответствующее образование, которое теперь позволит ему проявить свои профессиональные качества в новой роли.
За "Динамо" бразилец выступал с 2008 по 2013 год, после чего возвращался в киевский клуб в 2015 году. В составе "бело-синих" Бетао выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, суммарно сыграв в 170 матчах.
O Clube Náutico Capibaribe anuncia a contratação do diretor técnico Ebert Willian Amâncio, o Betão. O profissional estava no Fortaleza, onde era coordenador técnico das categorias de base, e vem com a missão de comandar e profissionalizar ainda mais o departamento de futebol do… pic.twitter.com/RNyQulvx1W— Náutico (@nauticope) April 15, 2024
Популярное сейчас
- Зеленский подписал закон о мобилизации
- Умер чемпион мира 1974 года Бернд Хёльценбайн
- Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024
- Экс-легионер Динамо нашел себе новый клуб в Бразилии
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа