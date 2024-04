Бетао получил должность техдиректора в бразильском клубе

Бразильский экс-защитник " Динамо " Бетао получил должность технического директора клуба "Наутико", который выступает в местной Серии С.

40-летний специалист будет руководить направлениями как мужской, так и женской команд. До этого бразилец работал в молодежной структуре клуба Аваи, в котором ранее завершил игровую карьеру.

Еще в 2014 году Бетао получил соответствующее образование, которое теперь позволит ему проявить свои профессиональные качества в новой роли.

За "Динамо" бразилец выступал с 2008 по 2013 год, после чего возвращался в киевский клуб в 2015 году. В составе "бело-синих" Бетао выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, суммарно сыграв в 170 матчах.

O Clube Náutico Capibaribe anuncia a contratação do diretor técnico Ebert Willian Amâncio, o Betão. O profissional estava no Fortaleza, onde era coordenador técnico das categorias de base, e vem com a missão de comandar e profissionalizar ainda mais o departamento de futebol do… pic.twitter.com/RNyQulvx1W