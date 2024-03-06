Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел себе новый клуб

Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано, который только сегодня покинул бразильский "Интернасьонал", быстро нашел себе новый клуб.

О подписании 36-летнего ветерана объявила "Витория" из Салвадора – команда, которая является новичком сезона-2024 в бразильской Серии А.

По информации Transfermarkt, нападающий подписал со своим новым клубом контракт до конца календарного 2024 года.

Напомним, Луис известен по выступлениям за донецкий "Шахтер" и является лучшим бомбардиром в истории "горняков" (128 голов).

После "Шахтера" бразилец поиграл за "Милан", московский "Спартак", "Палмейрас" и турецкий "Антальяспор" и "Интернасьонал".