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Примера. Атлетик - Альмерия 4:0. Больше не середняк?
Баски на подъеме
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Пора уже привыкать, что после прихода Эрнесто Вальверде игра "Атлетика" развлекает публику ничуть не хуже, чем матчи "Реала" или "Барселоны".
На то, как баски разделывают оборону соперников, хочется смотреть еще и еще. Ойян Сансет обеспечивает вертикальность атак в центре; Икер Муньяин - связывает фланги; решающая же роль во всем отведена братьям Уильямс.
Старший, Иньяки, на этой неделе дебютировал за Гану и сегодня отметил это событие двумя голами - один VAR не засчитал из-за сантиметрового офсайда, а вот другой - после навеса брата - Уильямс-старший таки отпраздновал.
Младший, Нико, несколько дней назад дебютировал за Испанию победным ассистом на Морату, а сегодня и брату на гол отдал, и сам третий мяч забил, здорово отборовшись в штрафной.
1 - For the first time in @LaLigaEN, Iñaki Williams (goal) and Nico Williams (assist) connect for a goal of @Athletic_en.— OptaJose (@OptaJose) September 30, 2022
Siblings. pic.twitter.com/XtOf35RBgt
Еще один мяч провел Сансет после классного вертикального включения и своевременного паса, а напоследок Весга сам заработал пенальти, и сам же его реализовал. Красота, а не футбол.
"Альмерия" на фоне "Атлетика" выглядела командой из низшей лиги. Один явный момент, нереализованный Диего Соузой - это все, на что наиграли гости, у которых теперь серия из почти 400 минут без забитых голов. Продажа Умара Садика их начисто сбила с ног.
Касательно таблицы, то там у "Атлетика" те же 16 очков, что и у "Барселоны", но каталонцы сыграли на матч меньше. В любом случае, баски борются за зону ЛЧ, о чем "Альмерия" может лишь мечтать - у нее 4 балла в копилке.
7-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Альмерия" - 4:0
Голы: Уильямс, 10, Сансет, 17, Нико Уильямс, 62, Весга, 84 (с пенальти)
"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай (Паредес, 72), Иньиго Мартинес, Лекуэ - Сансет (Эррера, 72), Дани Гарсия (Саррага, 85) - Нико Уильямс, Муньяин (Вильялибре, 79), Беренгер (Весга, 79) - Уильямс
"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес, Каики, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Портильо (Баптистао, 59), Робертоне (Пучмаль, 66), Саму Кошта (Эгуарас, 79) - Рамазани (Диего Соуза, 46), Лазаро (Эмбарба, 58)
Предупреждения: Ерай, 37 - Робертоне, 40, Каики, 57, Пучмаль, 83
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