Примера. Атлетик - Альмерия 4:0. Больше не середняк?

Пора уже привыкать, что после прихода Эрнесто Вальверде игра "Атлетика" развлекает публику ничуть не хуже, чем матчи "Реала" или "Барселоны".

На то, как баски разделывают оборону соперников, хочется смотреть еще и еще. Ойян Сансет обеспечивает вертикальность атак в центре; Икер Муньяин - связывает фланги; решающая же роль во всем отведена братьям Уильямс.

Старший, Иньяки, на этой неделе дебютировал за Гану и сегодня отметил это событие двумя голами - один VAR не засчитал из-за сантиметрового офсайда, а вот другой - после навеса брата - Уильямс-старший таки отпраздновал.

Младший, Нико, несколько дней назад дебютировал за Испанию победным ассистом на Морату, а сегодня и брату на гол отдал, и сам третий мяч забил, здорово отборовшись в штрафной.

1 - For the first time in @LaLigaEN, Iñaki Williams (goal) and Nico Williams (assist) connect for a goal of @Athletic_en.



Siblings. pic.twitter.com/XtOf35RBgt