Хави хочет, чтобы Бускетс остался в Барселоне еще на сезон

Наставник "Барселоны" Хави попытается убедить опорного полущзащитника Серджи Бускетса остаться в команде.

В ближайшие несколько дней коуч встретится с полузащитником, чтобы выяснить, каковы его планы на будущее. Известно, что игрок ранее планировал покинуть "Барселону".

Тренер попросит полузащитника провести в команде еще один сезон или остаться хотя бы до следующего января, а уже затем перейти в "Интер Майами".

В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах и сделал 1 голевой пас.