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Хави хочет, чтобы Бускетс остался в Барселоне еще на сезон
Ветеран "сине-гранатовых" все еще нужен клубу
Фото: Goal.com
Наставник "Барселоны" Хави попытается убедить опорного полущзащитника Серджи Бускетса остаться в команде.
В ближайшие несколько дней коуч встретится с полузащитником, чтобы выяснить, каковы его планы на будущее. Известно, что игрок ранее планировал покинуть "Барселону".
Тренер попросит полузащитника провести в команде еще один сезон или остаться хотя бы до следующего января, а уже затем перейти в "Интер Майами".
В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах и сделал 1 голевой пас.
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