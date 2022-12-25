  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави хочет, чтобы Бускетс остался в Барселоне еще на сезон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави хочет, чтобы Бускетс остался в Барселоне еще на сезон

Испания
(1 голосов)

Ветеран "сине-гранатовых" все еще нужен клубу

Хави хочет, чтобы Бускетс остался в Барселоне еще на сезон

Фото: Goal.com

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави попытается убедить опорного полущзащитника Серджи Бускетса остаться в команде.

В ближайшие несколько дней коуч встретится с полузащитником, чтобы выяснить, каковы его планы на будущее. Известно, что игрок ранее планировал покинуть "Барселону".

Тренер попросит полузащитника провести в команде еще один сезон или остаться хотя бы до следующего января, а уже затем перейти в "Интер Майами".

В этом сезоне 34-летний опорник провел 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах и сделал 1 голевой пас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Бускетс Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
25.12.2022 в 13:26
Этот Хави долбоё.ба кусок.
Ответить
0
-1
__Grab__ (Костопіль)
25.12.2022 в 14:23
Ще одне 2-8 гарантоване...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде