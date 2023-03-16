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Барселона сделала Бускетсу предложение контракта со значительным снижением зарплаты

Испания
(1 голосов)

Капитану предлагают пойти на встречу клубу

Барселона сделала Бускетсу предложение контракта со значительным снижением зарплаты

Новина українською

"Барселона" предложила капитану команды Серхио Бускетсу новый контракт, сообщает El Partidazo de COPE. Новое соглашение будет по схеме "1+1".

Серхио уже изучает предложение, по которому ему, помимо прочего, придется пойти на значительное снижение зарлаты.

Текущее соглашение капитана команды истекает в конце сезона.

34-летний испанский хавбек имеет варианты в США и Саудовской Аравии. Сообщалось, что Бускетс хочет сначала получить предложение от "Барсы", прежде чем решать что-то.

В этом сезоне Серхио провел за "Барселону" 32 матча и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.03.2023 в 22:47
Учитывая проблемы с регистрацией новых игроков, было бы не плохо придержать его в команде еще на один сезон. За тарелку супа естественно. )
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0
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Spokoyno (Київ)
16.03.2023 в 23:51
Та добрими бонусами за досягнення
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