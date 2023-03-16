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Барселона сделала Бускетсу предложение контракта со значительным снижением зарплаты
Капитану предлагают пойти на встречу клубу
"Барселона" предложила капитану команды Серхио Бускетсу новый контракт, сообщает El Partidazo de COPE. Новое соглашение будет по схеме "1+1".
Серхио уже изучает предложение, по которому ему, помимо прочего, придется пойти на значительное снижение зарлаты.
Текущее соглашение капитана команды истекает в конце сезона.
34-летний испанский хавбек имеет варианты в США и Саудовской Аравии. Сообщалось, что Бускетс хочет сначала получить предложение от "Барсы", прежде чем решать что-то.
В этом сезоне Серхио провел за "Барселону" 32 матча и отдал 3 голевые передачи.
???? Informa @HelenaCondis— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 15, 2023
???????? @5sergiob ya estudia la oferta de renovación del @fcbarcelona por escrito
???????? Sería un año más otro opcional con una rebaja considerable de su ficha
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/eUZbQjduAQ
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