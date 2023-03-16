Барселона сделала Бускетсу предложение контракта со значительным снижением зарплаты

"Барселона" предложила капитану команды Серхио Бускетсу новый контракт, сообщает El Partidazo de COPE. Новое соглашение будет по схеме "1+1".

Серхио уже изучает предложение, по которому ему, помимо прочего, придется пойти на значительное снижение зарлаты.

Текущее соглашение капитана команды истекает в конце сезона.

34-летний испанский хавбек имеет варианты в США и Саудовской Аравии. Сообщалось, что Бускетс хочет сначала получить предложение от "Барсы", прежде чем решать что-то.

В этом сезоне Серхио провел за "Барселону" 32 матча и отдал 3 голевые передачи.