Искусство тайминга: Барселону покидает ее последняя играющая легенда

Прозвучит пафосно, но на "Камп Ноу" завершается эпоха.

Серхио Бускетс был последним из команды Пепа Гвардиолы, кто еще выступал за "Барселону". Все остальные разъехались, а Хави даже успел вернуться и выиграть первые трофеи в качестве тренера.

15 лет – большой срок. Единицы играют на топ-уровне так долго, и еще меньше – чувствуют, когда пора дать дорогу молодым. Соблазн повоевать с цифрами в паспорте сильный, и это подпортило немало карьер – взять хотя бы возвращение Роналду на "Олд Траффорд".

Мог ли Бускетс повторить этот путь? Легко. "Барса" давала ему новый контракт, а Луис Энрике даже настаивал, что "Буси" дотянет в сборной до ЧМ-2026. Не сработало.

Серхио покидает "Камп Ноу" на своих условиях – как капитан нового чемпиона Испании. Он идет, как раньше шли Пуйоль, Хави, Иньеста.

В той "Барселоне" лидеры знали, когда нужно избавиться от мяча – и в переносном смысле тоже.

***

Тайминг – вот в чем секрет.

За почти полтора десятилетия в "Барселоне" Бускетс набегал 719 матчей и выиграл 31 трофей, однако остальные его цифры не впечатляют. 18 голов даже для опорника – это мало.

Серхио ни в одном из сезонов не был лидером по отборам, перехватам; он редко шел в подкаты и, несмотря на солидный рост, не снимал верховые мячи. Если вы станете мерить его статистикой, то не поймете ничего.

Sergio Busquets leaves Barcelona, it’s official. ???????????????? #Busquets



Legend of the club after 18 years and…



???? 3x Champions League

???? 3x FIFA Club World Cup

???? 8x La Liga

???? 3x UEFA Super Cup

???? 7x Copa Del Rey

???? 7x Spanish Super Cup



Next chapter, expected to be Saudi Arabia. pic.twitter.com/hn9RTFQ0i8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2023

Умение выбирать идеальные решения в цейтноте с несколькими соперниками на ноге не поддаются цифровому вычислению.

"Ключ – это его спокойствие. Играя против него, в конце концов, ты перестаешь давить, потому что это ничего не дает. И это очень раздражает. Вы не можете подойти к нему, не можете оторвать от него мяч", – объяснял Стивен Джеррард.

Он сказал это давно – еще в начале карьеры "Буси". Тогда его стремительный взлет не все поняли даже в Барселоне. Некоторые фаны жаловались, что Серхио продвигает его отец, бывший запасной голкипер блауграны Карлес Бускетс.

К слову, он тоже много играл ногами – настолько, что забывал о существовании ворот. L’Equipe, насмехаясь, называла его "вратарем без рук".

Главным сэйвом Карлеса навсегда остался утюг, падавший на маленького Серхи. Он поймал ее в последний момент и страшно обжег руки. Это наибольшее, что он сделал для сына. Дальше – он сам.

Sergio Busquets poses with his dad Carles Busquets, who played as a goalkeeper for Barcelona in the 90s. pic.twitter.com/WxilNb1qM4 — 90s Football (@90sfootball) May 10, 2023

***

Тайминг и здесь был идеален – как будто Бускетс сам написал сценарий собственной карьеры.

Его заметили скауты "Барсы", когда основа лежала в руинах, зато в Ла-Масии собрался класс’87 с Фабрегасом, Пике и Месси. Ощущение чего-то большого висело в воздухе.

Бускетс был на год младше, и перешел в "Барсу-Б" именно когда команда боролась за выход в Сегунду под руководством перспективного Пепа Гвардиолы. Конечно, у них получилось – и параллельно основа заняла третье место в Ла Лиге, отстав от "Реала" на 18 очков. Что делать?

Они немедленно поднялись туда все трое – Бускетс, Пеп и еще паренек из Канарских островов, Педро.

Tras oficializarse el retiro de Gerard Piqué, Sergio Busquets es el único futbolista que queda en el Barcelona en haber sido parte del equipo dirigido por Pep Guardiola.



El entrenador estuvo bajo el mando del Barça desde 2008 a 2012 y conquistó 14 titulos.



???? @433 pic.twitter.com/DocYBUm7CX — Facu (@FacuDeLillo) November 4, 2022

И что же сделал Гвардиола первым делом? Он выставил за дверь героев нулевых Роналдиньо и Деко, чтобы отдать ключи к игре молодежи, которую так хорошо знал по Ла Масии.

Конкуренция с Яя Туре не была честной, ведь Пеп изначально делал ставку на Бускетса – лишь некоторое время ждал, пока тот возмужает. Легенды клуба встали на его сторону. Уже после дебюта Буси Йохан Кройф назвал его "подарком", а Сесар Луис Менотти пережил дежавю:

"Когда я впервые увидел, как играет Бускетс, я позвонил другу и сказал: "Я видел игрока вымершего вида". Абсолютный талант".

Бускетс был там, когда Барса выдала самый успешный сезон за 110 лет существования клуба; когда выиграла 6 трофеев, уничтожила "Реал" в Ла Лиге; он видел вблизи судейство Овребо и перекошенное лицо Баллака; он был неподалеку, когда в финале Хави подал на Месси, и тот взмыл в воздух над Фердинандом и Видичем.

Туре навсегда обиделся на Гвардиолу за это. Он настаивал, что Пеп не хотел его видеть; тот в ответ все отрицал – мол, это Яя стремился уйти, а мы с Лапортой уговаривали его остаться. Кажется, тут все экономят на правде.

• Busquets’s La Liga debut: 13.09.2008

• Busquets’s CDR debut: 28.10.2008

• Busquets’s UCL debut: 22.10.2008



Pep made the brave choice to replace star player Yaya Toure with a B-team player. The result? A treble. A treble in his debut season is not talked enough about. pic.twitter.com/hBALHOUBix — Ivar | BadBarcaOpinions (@BadBarcaOpinion) May 11, 2023

Ясно только, что Туре ушел, когда Бускетс вырос и уже не нуждался в конкуренте. Маскерано прибыл поздно и переквалифицировался в защитники.

***

И снова этот идеальный тайминг! Не только в "Барсе", но и по всей Испании подросло феноменальное поколение игроков.

Бускетс возмужал последним из них и еще успел на праздник "Красной фурии", выиграл ЧМ. Этот турнир Серхио провел в паре с Хаби Алонсо - новый опыт, но на притирку они потратили 0 дней 0 часов.

"Если бы я мог быть игроком еще один раз, я хотел бы походить на Бускетса", - признавался Висенте Дель Боске.

Ему не верили. Серхио недолюбливали из-за симуляций и неяркого стиля; он не делал и не говорил привлекающих внимание вещей. Тогда Дель Боске выразился яснее:

"Пока вы смотрите игру, вы не увидите Бускетса. Смотрите лучше на Бускетса – и так вы увидите игру".

В Каталонии эту позицию называют "пивот". По факту, краеугольный камень, на котором держится конструкция, придуманная еще Кройфом и усовершенствованная Гвардиолой – вот кем он стал. Никаких падений, никаких взлетов – лишь спокойный и стабильный класс год за годом.

Когда "Барса" собирала топ-состав, Бускетс помогал им закрывать соперников в штрафной, как это было в 2015 году. Когда же над "Камп Ноу" становилось облачно, он отказывался от зарплаты и учил молодых. Не Месси – тот лишь требовал передач, а дальше делал то, что не повторимо. "Буси" более земной, и рядом с ним взрослели Педри, Гави, даже де Йонг.

И да, он дальше симулировал, избегал силовой борьбы и предпочитал мелкий фол бешенным подкатам, но с годами непонимание становилось меньше. Пришло признание.

"Не так много игроков, которых я ценю на моей позиции, и если бы мне пришлось выбрать одного, это был бы Бускетс", — говорил Каземиро в 2018 году. "Он лучший в мире, и я очень им восхищаюсь, он невероятно качественный".



Вход на Муниципальный стадион Серхио Бускетс. Фото: mundodeportivo.com Вход на Муниципальный стадион Серхио Бускетс. Фото: mundodeportivo.com

К тому моменту в честь Серхио уже был назван стадион в его родном городке Серданьола-дель-Вальес, а Гвардиола кого только не перепробовал на его позиции в "Баварии" и "Сити", но все как-то криво.

***

И вот Бускетс уходит – живой эталон своевременности; игрок, по которому можно сверять правильность решений.

Он идет, напоследок выиграв чемпионат, в котором несколько раз показал, что не зря играл рядом с Хави – некоторым фокусам Эрнандес его обучил.

Он идет, поскольку Гави, Педри, Бальде, Араухо уже готовы тянуть "Барсу" своими силами – и Бускетс, сам переживший подобное 15 лет назад, все прекрасно понимает. Это пресса грезила его воссоединением с Месси на "Камп Ноу". На деле эти двое слишком умны, чтобы подставиться под еще одни 2:8. Они помнят о своем возрасте.

Что дальше? Наверное, Саудовская Аравия – там сейчас самые большие пенсии в футболе. В "Барсе" тем временем на позиции "Буси" будет играть Фрэнки де Йонг. Также пишут об интересе к Мартину Субименди из "Сосьедада", но здесь все упирается в деньги, которых нет. Новая эпоха как она есть.

И нет, это вовсе не повод унывать, как было с Месси или Пике, даже наоборот. Бускетс идет так же, как играл – словно по нотам.

Да, это не был хэви-метал, как любят некоторые, а только спокойная, ненавязчивая мелодия, однако она началась, когда в ней возникла необходимость, достигла вершины чартов и завершилась еще до того, как ее захотелось выключить. Часто вы такое видели?

Уникальный контроль. Уникальный тайминг. Уникальный Бускетс.