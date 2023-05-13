  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Искусство тайминга: Барселону покидает ее последняя играющая легенда
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Искусство тайминга: Барселону покидает ее последняя играющая легенда

Испания
Обновлено
(2 голосов)

На уход Серхио Бускетса

Искусство тайминга: Барселону покидает ее последняя играющая легенда

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Прозвучит пафосно, но на "Камп Ноу" завершается эпоха.

Серхио Бускетс был последним из команды Пепа Гвардиолы, кто еще выступал за "Барселону". Все остальные разъехались, а Хави даже успел вернуться и выиграть первые трофеи в качестве тренера.

15 лет – большой срок. Единицы играют на топ-уровне так долго, и еще меньше – чувствуют, когда пора дать дорогу молодым. Соблазн повоевать с цифрами в паспорте сильный, и это подпортило немало карьер – взять хотя бы возвращение Роналду на "Олд Траффорд".

Мог ли Бускетс повторить этот путь? Легко. "Барса" давала ему новый контракт, а Луис Энрике даже настаивал, что "Буси" дотянет в сборной до ЧМ-2026. Не сработало.

Серхио покидает "Камп Ноу" на своих условиях – как капитан нового чемпиона Испании. Он идет, как раньше шли Пуйоль, Хави, Иньеста.

В той "Барселоне" лидеры знали, когда нужно избавиться от мяча – и в переносном смысле тоже.

***

Тайминг – вот в чем секрет.

За почти полтора десятилетия в "Барселоне" Бускетс набегал 719 матчей и выиграл 31 трофей, однако остальные его цифры не впечатляют. 18 голов даже для опорника – это мало.

Серхио ни в одном из сезонов не был лидером по отборам, перехватам; он редко шел в подкаты и, несмотря на солидный рост, не снимал верховые мячи. Если вы станете мерить его статистикой, то не поймете ничего.

Умение выбирать идеальные решения в цейтноте с несколькими соперниками на ноге не поддаются цифровому вычислению.

"Ключ – это его спокойствие. Играя против него, в конце концов, ты перестаешь давить, потому что это ничего не дает. И это очень раздражает. Вы не можете подойти к нему, не можете оторвать от него мяч", – объяснял Стивен Джеррард.

Он сказал это давно – еще в начале карьеры "Буси". Тогда его стремительный взлет не все поняли даже в Барселоне. Некоторые фаны жаловались, что Серхио продвигает его отец, бывший запасной голкипер блауграны Карлес Бускетс.

К слову, он тоже много играл ногами – настолько, что забывал о существовании ворот. L’Equipe, насмехаясь, называла его "вратарем без рук".

Главным сэйвом Карлеса навсегда остался утюг, падавший на маленького Серхи. Он поймал ее в последний момент и страшно обжег руки. Это наибольшее, что он сделал для сына. Дальше – он сам.

***

Тайминг и здесь был идеален – как будто Бускетс сам написал сценарий собственной карьеры.

Его заметили скауты "Барсы", когда основа лежала в руинах, зато в Ла-Масии собрался класс’87 с Фабрегасом, Пике и Месси. Ощущение чего-то большого висело в воздухе.

Бускетс был на год младше, и перешел в "Барсу-Б" именно когда команда боролась за выход в Сегунду под руководством перспективного Пепа Гвардиолы. Конечно, у них получилось – и параллельно основа заняла третье место в Ла Лиге, отстав от "Реала" на 18 очков. Что делать?

Они немедленно поднялись туда все трое – Бускетс, Пеп и еще паренек из Канарских островов, Педро.

И что же сделал Гвардиола первым делом? Он выставил за дверь героев нулевых Роналдиньо и Деко, чтобы отдать ключи к игре молодежи, которую так хорошо знал по Ла Масии.

Конкуренция с Яя Туре не была честной, ведь Пеп изначально делал ставку на Бускетса – лишь некоторое время ждал, пока тот возмужает. Легенды клуба встали на его сторону. Уже после дебюта Буси Йохан Кройф назвал его "подарком", а Сесар Луис Менотти пережил дежавю:

"Когда я впервые увидел, как играет Бускетс, я позвонил другу и сказал: "Я видел игрока вымершего вида". Абсолютный талант".

Бускетс был там, когда Барса выдала самый успешный сезон за 110 лет существования клуба; когда выиграла 6 трофеев, уничтожила "Реал" в Ла Лиге; он видел вблизи судейство Овребо и перекошенное лицо Баллака; он был неподалеку, когда в финале Хави подал на Месси, и тот взмыл в воздух над Фердинандом и Видичем.

Туре навсегда обиделся на Гвардиолу за это. Он настаивал, что Пеп не хотел его видеть; тот в ответ все отрицал – мол, это Яя стремился уйти, а мы с Лапортой уговаривали его остаться. Кажется, тут все экономят на правде.

Ясно только, что Туре ушел, когда Бускетс вырос и уже не нуждался в конкуренте. Маскерано прибыл поздно и переквалифицировался в защитники.

***

И снова этот идеальный тайминг! Не только в "Барсе", но и по всей Испании подросло феноменальное поколение игроков.

Бускетс возмужал последним из них и еще успел на праздник "Красной фурии", выиграл ЧМ. Этот турнир Серхио провел в паре с Хаби Алонсо - новый опыт, но на притирку они потратили 0 дней 0 часов.

"Если бы я мог быть игроком еще один раз, я хотел бы походить на Бускетса", - признавался Висенте Дель Боске.

Ему не верили. Серхио недолюбливали из-за симуляций и неяркого стиля; он не делал и не говорил привлекающих внимание вещей. Тогда Дель Боске выразился яснее:

"Пока вы смотрите игру, вы не увидите Бускетса. Смотрите лучше на Бускетса – и так вы увидите игру".

В Каталонии эту позицию называют "пивот". По факту, краеугольный камень, на котором держится конструкция, придуманная еще Кройфом и усовершенствованная Гвардиолой – вот кем он стал. Никаких падений, никаких взлетов – лишь спокойный и стабильный класс год за годом.

Когда "Барса" собирала топ-состав, Бускетс помогал им закрывать соперников в штрафной, как это было в 2015 году. Когда же над "Камп Ноу" становилось облачно, он отказывался от зарплаты и учил молодых. Не Месси – тот лишь требовал передач, а дальше делал то, что не повторимо. "Буси" более земной, и рядом с ним взрослели Педри, Гави, даже де Йонг.

И да, он дальше симулировал, избегал силовой борьбы и предпочитал мелкий фол бешенным подкатам, но с годами непонимание становилось меньше. Пришло признание.

"Не так много игроков, которых я ценю на моей позиции, и если бы мне пришлось выбрать одного, это был бы Бускетс", — говорил Каземиро в 2018 году. "Он лучший в мире, и я очень им восхищаюсь, он невероятно качественный".

Искусство тайминга: Барселону покидает ее последняя играющая легенда - изображение 1
Вход на Муниципальный стадион Серхио Бускетс. Фото: mundodeportivo.com

К тому моменту в честь Серхио уже был назван стадион в его родном городке Серданьола-дель-Вальес, а Гвардиола кого только не перепробовал на его позиции в "Баварии" и "Сити", но все как-то криво.

***

И вот Бускетс уходит – живой эталон своевременности; игрок, по которому можно сверять правильность решений.

Он идет, напоследок выиграв чемпионат, в котором несколько раз показал, что не зря играл рядом с Хави – некоторым фокусам Эрнандес его обучил.

Он идет, поскольку Гави, Педри, Бальде, Араухо уже готовы тянуть "Барсу" своими силами – и Бускетс, сам переживший подобное 15 лет назад, все прекрасно понимает. Это пресса грезила его воссоединением с Месси на "Камп Ноу". На деле эти двое слишком умны, чтобы подставиться под еще одни 2:8. Они помнят о своем возрасте.

Что дальше? Наверное, Саудовская Аравия – там сейчас самые большие пенсии в футболе. В "Барсе" тем временем на позиции "Буси" будет играть Фрэнки де Йонг. Также пишут об интересе к Мартину Субименди из "Сосьедада", но здесь все упирается в деньги, которых нет. Новая эпоха как она есть.

И нет, это вовсе не повод унывать, как было с Месси или Пике, даже наоборот. Бускетс идет так же, как играл – словно по нотам.

Да, это не был хэви-метал, как любят некоторые, а только спокойная, ненавязчивая мелодия, однако она началась, когда в ней возникла необходимость, достигла вершины чартов и завершилась еще до того, как ее захотелось выключить. Часто вы такое видели?

Уникальный контроль. Уникальный тайминг. Уникальный Бускетс.

По теме
yellow-arrow
Примера. Мальорка - Кадис 1:0. Побеждает эффективный
yellow-arrow
Хави не хочет Невеша из Вулверхэмптона. Лапорта все равно ведет переговоры по игроку
yellow-arrow
Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Испания Барселона Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде