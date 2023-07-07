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СМИ: Барселона рискует упустить Роке. Клуб не прислал бразильському клубу необходимые документы

Испания
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"Барселоне" установили дедлайн и ультиматум

СМИ: Барселона рискует упустить Роке. Клуб не прислал бразильському клубу необходимые документы

Фото: twitter.com/vitorroque_f

Новина українською

"Барселона" не прислала "Атлетико" Паранаэнсе необходимые для завершения трансфера Витора Роке документы, сообщает Mundo Deportivo. Бразильский клуб выступил с ультиматумом: либо ошибка будет исправлена в течение суток, либо они рассмотрят и другие предложения по футболисту.

Помимо "Барсы" 18-летним талантом интересуются в "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Тоттенхэме". Все готовы предоставить бразильской стороне гарантии, а также немедлено выдвинуться на переговоры для достижения соглашения.

Ранее сообщалось, что "Барселона" пришла к соглашению с Роке и нашла 35 миллионов евро на трансфер нападающего. После выяснилось, что "сине-гранатовые" могут не вписаться в лимит и им необходимо кого-то продать, чтобы зарегистрировать новичка.

Витор Роке в свои 18 провел уже 63 матча за “Атлетико Паранаэнсе” в которых отметился 19 голами и восьмю ассистами.

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В статье: Барселона Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Витор Роке
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Источник:
mundodeportivo.com

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