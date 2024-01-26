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18-летний сын Франческо Тотти подписал контракт с клубом Ла Лиги
Кристиан Тотти перешел в Райо Вальекано
Getty Images
18-летний Кристиан Тотти, старший сын легендарного футболиста итальянской "Ромы" Франческо Тотти, разорвал контракт с "Фрозиноне", где играл за молодежный состав, и перешел в испанский "Райо Вальекано", сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, молодой футболист уже провел первую тренировку в новой команде, за которой с трибун наблюдал его отец.
Кристиан Тотти выступает на позиции нападающего. Форвард является воспитанником академии "Ромы". В 2023 году он перешел в молодежный состав "Фрозиноне" до 19 лет. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах итальянской команды во всех турнирах, в которых забил один гол.
"Райо Вальекано" находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, заработав 23 очка в 20 встречах. Лидирует в Примере "Жирона" (52).
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