Серхио Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании

Защитник "Севильи" Серхио Рамос обошел аргентинского нападающего Лионеля Месси по количеству матчей в чемпионате Испании, сообщает журналист Педро Мартин.

Рамос принял участие в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (1:1). Для защитника этот матч стал 521-м в чемпионате Испании. Он вышел на восьмое место по количеству игр в Примере, обойдя Месси, на счету которого 520 игр.

Рекордсменами по количеству матчей в чемпионате Испании являются Андони Субисаррета и Хоакин (622).

Рамос выступает за "Севилью" с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее защитник выступал за этот клуб с 2004 по 2005 год. Также Рамос в Испании защищал цвета "Реала".

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 13 матчах в чемпионате Испании, в которых забил один гол.