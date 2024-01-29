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Серхио Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании
Защитник обошел аргентинца по количеству матчей в чемпионате
Фото: https://twitter.com/SevillaFC
Защитник "Севильи" Серхио Рамос обошел аргентинского нападающего Лионеля Месси по количеству матчей в чемпионате Испании, сообщает журналист Педро Мартин.
Рамос принял участие в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (1:1). Для защитника этот матч стал 521-м в чемпионате Испании. Он вышел на восьмое место по количеству игр в Примере, обойдя Месси, на счету которого 520 игр.
Рекордсменами по количеству матчей в чемпионате Испании являются Андони Субисаррета и Хоакин (622).
Рамос выступает за "Севилью" с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее защитник выступал за этот клуб с 2004 по 2005 год. Также Рамос в Испании защищал цвета "Реала".
В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 13 матчах в чемпионате Испании, в которых забил один гол.
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