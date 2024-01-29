  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Серхио Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании

Испания

Защитник обошел аргентинца по количеству матчей в чемпионате

Серхио Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании

Фото: https://twitter.com/SevillaFC

Новина українською

Защитник "Севильи" Серхио Рамос обошел аргентинского нападающего Лионеля Месси по количеству матчей в чемпионате Испании, сообщает журналист Педро Мартин.

Рамос принял участие в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (1:1). Для защитника этот матч стал 521-м в чемпионате Испании. Он вышел на восьмое место по количеству игр в Примере, обойдя Месси, на счету которого 520 игр.

Рекордсменами по количеству матчей в чемпионате Испании являются Андони Субисаррета и Хоакин (622).

Рамос выступает за "Севилью" с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее защитник выступал за этот клуб с 2004 по 2005 год. Также Рамос в Испании защищал цвета "Реала".

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 13 матчах в чемпионате Испании, в которых забил один гол.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, какую сумму заплатит Барселона за 17-летнего хавбека Юргордена
yellow-arrow
Модрич может покинуть Реал в ближайшие дни - источник
yellow-arrow
Есть много вещей, в которых я могу его понять. Бывший тренер Барселоны - об уходе Хави
Серхио Рамос Лионель Месси Севилья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
pedritonumeros
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости