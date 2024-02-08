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Первый матч - за басками. Атлетико - Атлетик 0:1. Видео голов и обзор матча

Испания
Обновлено

Атлетик приблизился к 6 финалу в кубке за 15 лет

Первый матч - за басками. Атлетико - Атлетик 0:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

"Атлетик" обыграл на выезде "Атлетико" в первом матче полуфинала Кубка Испании. Поединок завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота "матрасников" забил на 25-й минуте Алехандро Беренгер после назначенного пенальти на Прайдосе.

Ответная игра состоится 29 февраля в 22:30 по киевскому времени.

1/2 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Атлетик" - 0:1
Гол: Беренгер, 25 (с пенальти)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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