Испания
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Первый матч - за басками. Атлетико - Атлетик 0:1. Видео голов и обзор матча
Атлетик приблизился к 6 финалу в кубке за 15 лет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Атлетик" обыграл на выезде "Атлетико" в первом матче полуфинала Кубка Испании. Поединок завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в ворота "матрасников" забил на 25-й минуте Алехандро Беренгер после назначенного пенальти на Прайдосе.
Ответная игра состоится 29 февраля в 22:30 по киевскому времени.
1/2 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Атлетик" - 0:1
Гол: Беренгер, 25 (с пенальти)
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