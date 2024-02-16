Моуриньо - о Роналду: Побеждаешь Леванте 5:0, говоришь ему отдохнуть, а он отвечает: Нет-нет-нет-нет, я могу забить еще!

Жозе Моуринью рассказал о работе с Криштиану Роналду.

"Есть такие ребята, как Криштиану. Когда играешь против "Леванте", побеждаешь 5:0 и говоришь ему, чтобы он расслабился и отдохнул, а в ответ получаешь: "Нет, нет, нет, нет, нет, я могу забить еще один гол!"

Когда у тебя есть такие ребята, ты знаешь, что корабль на воде, ты просто позволяешь ему плыть и в конце концов наслаждаешься битвой", - сказал экс-тренер "Реала" в интервью ютуб-каналу FIVE.