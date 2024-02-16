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Моуриньо - о Роналду: Побеждаешь Леванте 5:0, говоришь ему отдохнуть, а он отвечает: Нет-нет-нет-нет, я могу забить еще!

Испания

Жозе рассказал о работе с Криштиану

Моуриньо - о Роналду: Побеждаешь Леванте 5:0, говоришь ему отдохнуть, а он отвечает: Нет-нет-нет-нет, я могу забить еще!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жозе Моуринью рассказал о работе с Криштиану Роналду.

"Есть такие ребята, как Криштиану. Когда играешь против "Леванте", побеждаешь 5:0 и говоришь ему, чтобы он расслабился и отдохнул, а в ответ получаешь: "Нет, нет, нет, нет, нет, я могу забить еще один гол!"

Когда у тебя есть такие ребята, ты знаешь, что корабль на воде, ты просто позволяешь ему плыть и в конце концов наслаждаешься битвой", - сказал экс-тренер "Реала" в интервью ютуб-каналу FIVE.

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Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Реал (Мадрид)
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Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.02.2024 в 11:02
Ну, ещё бы... Личная статистика у этого нарцисса на первом месте... Тем более, Леванте... ... Пусть лучше "не особенный, а смешной и придуркуватый" расскажет, как эта нюня выбирала себе соперников. Исходя из плотного графика игр, она могла выбрать соперника: если сильный и забить им маловероятно, косил на травму. Если соперник, типа, Леванте, аж бегом готовил себя именно к этому сопернику. Да, кстати, всякие болвантики-кивы, и другие алени из псих больницы, почему проспали новость про своего кумира? Ваш выход, болные на голову нелюди!
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.02.2024 в 11:02
Ну, ещё бы... Личная статистика у этого нарцисса на первом месте... Тем более, Леванте... ... Пусть лучше "не особенный, а смешной и придуркуватый" расскажет, как эта нюня выбирала себе соперников. Исходя из плотного графика игр, она могла выбрать соперника: если сильный и забить им маловероятно, косил на травму. Если соперник, типа, Леванте, аж бегом готовил себя именно к этому сопернику. Да, кстати, всякие болвантики-кивы, и другие алени из псих больницы, почему проспали новость про своего кумира? Ваш выход, болные на голову нелюди!
Ответить
0
1

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