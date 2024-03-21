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Атлетик Бильбао продлил контракт со своим защитником

Испания

Айтор Паредес остается в своем клубе

Атлетик Бильбао продлил контракт со своим защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетик Бильбао" продлил сотрудничество со своим центральным защитником Айтором Паредесом.

Игрок подписал контракт еще на четыре сезона, до июня 2029 года.

"Это очень позитивная новость, что мы можем и дальше рассчитывать на присутствие молодого игрока, который играет на очень высоком уровне", - сказал спортивный директор "Атлетика" Микель Гонсалес.

Айтор в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил один гол.

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Атлетик (Бильбао)
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Источник:
AthleticClub
Опубликовал: Екатерина Власова
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