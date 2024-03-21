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Атлетик Бильбао продлил контракт со своим защитником
Айтор Паредес остается в своем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик Бильбао" продлил сотрудничество со своим центральным защитником Айтором Паредесом.
Игрок подписал контракт еще на четыре сезона, до июня 2029 года.
"Это очень позитивная новость, что мы можем и дальше рассчитывать на присутствие молодого игрока, который играет на очень высоком уровне", - сказал спортивный директор "Атлетика" Микель Гонсалес.
Айтор в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил один гол.
???? #AitorParedes2029 pic.twitter.com/dBKQJn3NQ0— Athletic Club (@AthleticClub) March 21, 2024
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Источник:AthleticClub
Опубликовал: Екатерина Власова
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