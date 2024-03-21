Атлетик Бильбао продлил контракт со своим защитником

"Атлетик Бильбао" продлил сотрудничество со своим центральным защитником Айтором Паредесом.

Игрок подписал контракт еще на четыре сезона, до июня 2029 года.

"Это очень позитивная новость, что мы можем и дальше рассчитывать на присутствие молодого игрока, который играет на очень высоком уровне", - сказал спортивный директор "Атлетика" Микель Гонсалес.

Айтор в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил один гол.