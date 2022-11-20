Эннер Валенсия – игрок матча против Катара. Эквадорец сделал дубль

Форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия был признан игроком матча против сборной Катара в рамках открытия ЧМ-2022. Он забил два гола: на 16 минуте с пенальти и на 31 с ассиста Анхело Пресьядо.

Также один гол Эннера Валенсии был отменен – он забил уже на третьей минуте игры, но его гол отменил ВАР. Теперь у форварда пять голов в четырех матчах чемпионатов мира. На ЧМ-2014 он забил три в трех матчах.

На клубном уровне нападающий выступает за стамбульский "Фенербахче". В текущем сезоне турецкой Супер Лиги Эннер Валенсия разрывает: у него 13 голов и 4 ассиста в 12 матчах. О забивает каждые 66 минут.