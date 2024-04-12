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Глава ФИФА Инфантино объяснил проведение ЧМ-2030 в шести странах

Чемпионат мира FIFA

Всё дело в знаменательной дате

Глава ФИФА Инфантино объяснил проведение ЧМ-2030 в шести странах

Фото: gianni_infantino

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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение организации провести чемпионат мира-2030 сразу в нескольких странах.

"Чемпионат мира 2030 года станет чем-то особенным, чем-то уникальным. Это будет юбилейный мундиаль, это будет чемпионат мира, который действительно объединит мир.

Когда мы начали говорить о 2030 годе, мне стало ясно, что нам нужно придумать нечто особенное, потому что мы должны помнить историю футбола", - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА в соцсетях.

Напомним, ЧМ-2030 примут шесть стран. Матчи мундиаля пройдут в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Таким образом, чемпионат мира впервые в истории пройдет на трех континентах.

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Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2030
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Источник:
FIFA Media
Опубликовал: Александр Бураков
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