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Месси мог покинуть сборную Аргентины после ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA

При каких условиях?

Месси мог покинуть сборную Аргентины после ЧМ-2022

Seleccion Argentina

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Капитан "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира в 2022-м году.

"Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь".

"Конечно, я ушел бы из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили Аргентине еще один трофей", - сказал Месси в подкасте Big Time.

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Напомним, что ЧМ-2022 проходил зимой, а не летом как обычно. Праздник футбола состоялся в Катаре, где Месси вместе со сборной Аргентины торжествовали на турнире. Капитана аргентинцев признали лучшим игроком турнира.

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Лионель Месси ЧМ-2022 Национальная сборная Аргентины
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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