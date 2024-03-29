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Месси мог покинуть сборную Аргентины после ЧМ-2022
При каких условиях?
Seleccion Argentina
Капитан "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира в 2022-м году.
"Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь".
"Конечно, я ушел бы из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили Аргентине еще один трофей", - сказал Месси в подкасте Big Time.
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Напомним, что ЧМ-2022 проходил зимой, а не летом как обычно. Праздник футбола состоялся в Катаре, где Месси вместе со сборной Аргентины торжествовали на турнире. Капитана аргентинцев признали лучшим игроком турнира.
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