Лэмпарду могут доверить сборную на ЧМ-2026

Экс-полузащитник дебютировал в качестве наставника почти 6 лет назад. С тех пор Фрэнка неоднократно критиковали во всех трех командах, которым он пытался поставить игру. Результаты в большинстве случаев также оставляли желать лучшего. Но за океаном готовы предоставить возможность легенде "аристократов" перезагрузить карьеру.

Сообщается, что Фрэнк оказался в списке претендентов на тренерский пост сборной Канады. Страна будет принимать ближайший Мундиаль вместе с США и Мексикой. С лета национальная команда без наставника. Напомним, что "сердце Челси" заканчивал карьеру игрока именно в Северной Америке.