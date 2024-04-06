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Лэмпарду могут доверить сборную на ЧМ-2026
Бывший наставник Челси близок к началу тренерской карьеры на уровне национальных сборных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник дебютировал в качестве наставника почти 6 лет назад. С тех пор Фрэнка неоднократно критиковали во всех трех командах, которым он пытался поставить игру. Результаты в большинстве случаев также оставляли желать лучшего. Но за океаном готовы предоставить возможность легенде "аристократов" перезагрузить карьеру.
Сообщается, что Фрэнк оказался в списке претендентов на тренерский пост сборной Канады. Страна будет принимать ближайший Мундиаль вместе с США и Мексикой. С лета национальная команда без наставника. Напомним, что "сердце Челси" заканчивал карьеру игрока именно в Северной Америке.
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