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Лэмпард - про период во главе Эвертона: Было как на Диком Западе
Легенда английского футбола раскритиковал систему правления в бывшем клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард вспомнил свой период во главе мерсисайдцев.
"Я не совсем уверен, какой была стратегия Мошири (мажоритарного владельца "ирисок" – прим.). Вы могли видеть, что команду возглавляли: Марко Силва, Роберто Мартинес, Карло Анчелотти, Рафа Бенитес и Сэм Эллардайс – менеджеры высокого уровня. Когда я пришел - у клуба не было стратегии.
Мы пытались разработать план развития, но как только наступил январь – внутренняя ситуация в клубе стала похожа на Дикий Запад. Нам было тяжело тратить деньги из-за ситуации с FFP, но я отчаянно хотел приобрести нескольких игроков, и после моего ухода, когда Шон Дайч пришел в конце сезона – он тоже не смог не предпринять никаких шагов. Впоследствии также ушел и Энтони Гордон.
Из-за этого в клубе было большое напряжение, и я думаю, что за последние годы оно нарастало. Я чувствовал это с момента, когда пришел туда и до момента, когда ушел. Это было почти так, будто мы находились в кризисе, но нас ждет еще один. Было достаточно тяжело", - сказал Лэмпард в интервью Sky Bet.
Напомним, что экс-полузащитник "Челси" возглавил "Эвертон" 31 января 2022 года. В своей должности Лэмпард провел менее одного года. На момент своего увольнения команда находилась на 19 месте турнирной таблицы АПЛ с 15 очками после 20 туров.
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