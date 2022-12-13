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Фантастический проход Альвареса. Нападающий Аргентины делает счет 2:0

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Защита Хорватии поплыла

Фантастический проход Альвареса. Нападающий Аргентины делает счет 2:0

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Хулиан Альварес с помощью невероятной удачи прорвался к воротам Хорватии и буквально расстрелял Ливаковича. Счет 2:0 в пользу Аргентины в полуфинале.

39' Хулиан Альварес – 2:0.

Альварес забил уже 3 мяча на чемпионате мира в Катаре. Ранее он поражал ворота Австралии в 1/8 и Польши на групповом этапе.

Напомним, что Аргентина также вела в счете в матче против Нидерландов 2:0. "Оранжевые" сравняли счет в добавочное ко второму тайму время.

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В статье: Аргентина Хорватия Чемпионат мира 2022 Хулиан Альварес
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
13.12.2022 в 22:00
"На жаль" подвійний рикошет забрав асист у Мессі. А пас дійсно сумів шикарний видати... хоч і на власній половині поля.
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филанкрот (donetsk)
13.12.2022 в 22:22
А Альваресу результативний пас записали чи ні?Коли 1й гол забивали
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