Фантастический проход Альвареса. Нападающий Аргентины делает счет 2:0

Хулиан Альварес с помощью невероятной удачи прорвался к воротам Хорватии и буквально расстрелял Ливаковича. Счет 2:0 в пользу Аргентины в полуфинале.

39' Хулиан Альварес – 2:0.

Альварес забил уже 3 мяча на чемпионате мира в Катаре. Ранее он поражал ворота Австралии в 1/8 и Польши на групповом этапе.

Напомним, что Аргентина также вела в счете в матче против Нидерландов 2:0. "Оранжевые" сравняли счет в добавочное ко второму тайму время.