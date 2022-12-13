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Фантастический проход Альвареса. Нападающий Аргентины делает счет 2:0
Защита Хорватии поплыла
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Хулиан Альварес с помощью невероятной удачи прорвался к воротам Хорватии и буквально расстрелял Ливаковича. Счет 2:0 в пользу Аргентины в полуфинале.
39' Хулиан Альварес – 2:0.
Альварес забил уже 3 мяча на чемпионате мира в Катаре. Ранее он поражал ворота Австралии в 1/8 и Польши на групповом этапе.
Напомним, что Аргентина также вела в счете в матче против Нидерландов 2:0. "Оранжевые" сравняли счет в добавочное ко второму тайму время.
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
13.12.2022 в 22:00
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филанкрот (donetsk)
13.12.2022 в 22:22
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