Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
Он пробивается в основу клуба АПЛ.
Самые свежие новости - игроком сборной Украины может стать англичанин! Макс Килман выступает за "Вулверхэмптон", но имеет российско-украинские корни и сейчас открыт к возможности продолжить карьеру в любой из сборных. По такому случаю мы вспоминаем наш материал о непростой судьбе парня, который пробился в АПЛ и в четвертьфинал Лиги Европы с самых низов.
"Вулверхэмптон" начинает новый сезон с большими амбициями.
На этой неделе английский клуб повторно разгромил армянский "Пюник" и готов продолжать путь в квалификации Лиги Европы.
Весь матч на поле провел 22-летний Макс Килман.
На счету молодого защитника пока всего одно появление в АПЛ, но для него это уже большое событие.
Как и большинство детишек, Макс болел футболом и даже был на просмотре в детской команде "Фулхэма", в которой продержался недолго.
Дальше последовал ряд любительских коллективов и полное отсутствие перспективы.
Но однажды друзья пригласили его побегать с ними в футзал.
Макс произвел великолепное впечатление и его позвали регулярно тренироваться с клубом Genesis.
Со временем игрок освоился в новом для себя виде спорта и начал показывать сумасшедший уровень.
Уже скоро он начал приглашаться в сборную Англии, где быстро стал одним из лидеров.
Но главной страстью Макса оставался большой футбол.
Параллельно с выступлениями в зале, футболист пытался пробиться в игру через заштатный "Мэйденхед Юнайтед" из пятого дивизиона.
Но даже там он сначала смог рассчитывать на аренду в "Марлоу" из седьмого дивизиона.
Жесткая мясорубка низших лиг сильно отличалась от техничной игры в зале, что заставило Макса снова привыкать к новым условиям.
Тем не менее, юноша не сдался и продолжал учиться, вернувшись в "Мэйденхед" уже гораздо более зрелым исполнителем.
И уже как основного игрока "Юнайтед" его заметили скауты "Вулверхэмптона", убедив руководство клуба заплатить за парня компенсацию (до сих пор нераскрытую).
Столь резкий скачок в уровне не мог обойтись без жертв.
Сыграв 25 матчей за сборную Англии, Макс вынужден был приостановить свои выступления за команду, сосредоточившись исключительно на футболе.
В клубе как раз в разгаре португальская революция.
Тренер Нуну пытается поставить команде красивый комбинационный футбол.
Потому в Максе тут увидели потенциал.
Его футзальное прошлое сильно помогло в сближении с большим количеством португальцев которые также обожают этот вид спорта.
Он регулярно упражняется в текболе с Диогу Жотой и Жоао Моутинью, не уступая им в технике.
Но техника в большом футболе – это еще не все, особенно для защитника.
Макс много работал над своей физикой и занимался со специалистами по тактике, чтобы не терять позицию.
В конце концов, его труды были вознаграждены.
Во втором тайме матча предпоследнего тура против "Фулхэма" (какая ирония) Нуну позвал игрока и сказал ему разминаться.
На поле Макс провел всего несколько минут, но для него это было очень важно.
В новом сезоне тренерский штаб уже больше доверяет молодому футболисту.
Макс провел с командой предсезонную подготовку и начал выходить на поле в матчах квалификации Лиги Европы.
В конце концов, даже такие звезды, как Жуниньо Пернамбукано и Фелипе Коутинью начинали свою карьеру в футзале.
А значит и для Макса нет ничего невозможного.
Популярное сейчас
- Сине-желтые прибыли в Польшу – в составе 25 игроков
- Сидорчук извинился перед Корниенко за травму в Классическом
- Все завязано на качестве: стали известны критерии Месси для обновления контракта с Барселоной
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку