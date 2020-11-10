Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО

Самые свежие новости - игроком сборной Украины может стать англичанин! Макс Килман выступает за "Вулверхэмптон", но имеет российско-украинские корни и сейчас открыт к возможности продолжить карьеру в любой из сборных. По такому случаю мы вспоминаем наш материал о непростой судьбе парня, который пробился в АПЛ и в четвертьфинал Лиги Европы с самых низов.



"Вулверхэмптон" начинает новый сезон с большими амбициями.

На этой неделе английский клуб повторно разгромил армянский "Пюник" и готов продолжать путь в квалификации Лиги Европы.

Весь матч на поле провел 22-летний Макс Килман.

На счету молодого защитника пока всего одно появление в АПЛ, но для него это уже большое событие.

Как и большинство детишек, Макс болел футболом и даже был на просмотре в детской команде "Фулхэма", в которой продержался недолго.

Дальше последовал ряд любительских коллективов и полное отсутствие перспективы.

Но однажды друзья пригласили его побегать с ними в футзал.

Макс произвел великолепное впечатление и его позвали регулярно тренироваться с клубом Genesis.

Со временем игрок освоился в новом для себя виде спорта и начал показывать сумасшедший уровень.

Уже скоро он начал приглашаться в сборную Англии, где быстро стал одним из лидеров.

Но главной страстью Макса оставался большой футбол.

Параллельно с выступлениями в зале, футболист пытался пробиться в игру через заштатный "Мэйденхед Юнайтед" из пятого дивизиона.

Но даже там он сначала смог рассчитывать на аренду в "Марлоу" из седьмого дивизиона.

Жесткая мясорубка низших лиг сильно отличалась от техничной игры в зале, что заставило Макса снова привыкать к новым условиям.

Тем не менее, юноша не сдался и продолжал учиться, вернувшись в "Мэйденхед" уже гораздо более зрелым исполнителем.

И уже как основного игрока "Юнайтед" его заметили скауты "Вулверхэмптона", убедив руководство клуба заплатить за парня компенсацию (до сих пор нераскрытую).

Столь резкий скачок в уровне не мог обойтись без жертв.

Сыграв 25 матчей за сборную Англии, Макс вынужден был приостановить свои выступления за команду, сосредоточившись исключительно на футболе.

В клубе как раз в разгаре португальская революция.

Тренер Нуну пытается поставить команде красивый комбинационный футбол.

Потому в Максе тут увидели потенциал.

Его футзальное прошлое сильно помогло в сближении с большим количеством португальцев которые также обожают этот вид спорта.

Он регулярно упражняется в текболе с Диогу Жотой и Жоао Моутинью, не уступая им в технике.

Но техника в большом футболе – это еще не все, особенно для защитника.

Макс много работал над своей физикой и занимался со специалистами по тактике, чтобы не терять позицию.

В конце концов, его труды были вознаграждены.

Во втором тайме матча предпоследнего тура против "Фулхэма" (какая ирония) Нуну позвал игрока и сказал ему разминаться.

На поле Макс провел всего несколько минут, но для него это было очень важно.

В новом сезоне тренерский штаб уже больше доверяет молодому футболисту.

Макс провел с командой предсезонную подготовку и начал выходить на поле в матчах квалификации Лиги Европы.

В конце концов, даже такие звезды, как Жуниньо Пернамбукано и Фелипе Коутинью начинали свою карьеру в футзале.

А значит и для Макса нет ничего невозможного.