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Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО

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Он пробивается в основу клуба АПЛ.

Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
UA-Футбол
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Самые свежие новости - игроком сборной Украины может стать англичанин! Макс Килман выступает за "Вулверхэмптон", но имеет российско-украинские корни и сейчас открыт к возможности продолжить карьеру в любой из сборных. По такому случаю мы вспоминаем наш материал о непростой судьбе парня, который пробился в АПЛ и в четвертьфинал Лиги Европы с самых низов.

"Вулверхэмптон" начинает новый сезон с большими амбициями.

На этой неделе английский клуб повторно разгромил армянский "Пюник" и готов продолжать путь в квалификации Лиги Европы.

Весь матч на поле провел 22-летний Макс Килман.

На счету молодого защитника пока всего одно появление в АПЛ, но для него это уже большое событие.

Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО - изображение 1

Как и большинство детишек, Макс болел футболом и даже был на просмотре в детской команде "Фулхэма", в которой продержался недолго.

Дальше последовал ряд любительских коллективов и полное отсутствие перспективы.

Но однажды друзья пригласили его побегать с ними в футзал.

Макс произвел великолепное впечатление и его позвали регулярно тренироваться с клубом Genesis.

Со временем игрок освоился в новом для себя виде спорта и начал показывать сумасшедший уровень.

Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО - изображение 2

Уже скоро он начал приглашаться в сборную Англии, где быстро стал одним из лидеров.

Но главной страстью Макса оставался большой футбол.

Параллельно с выступлениями в зале, футболист пытался пробиться в игру через заштатный "Мэйденхед Юнайтед" из пятого дивизиона.

Но даже там он сначала смог рассчитывать на аренду в "Марлоу" из седьмого дивизиона.

Жесткая мясорубка низших лиг сильно отличалась от техничной игры в зале, что заставило Макса снова привыкать к новым условиям.

Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО - изображение 3

Тем не менее, юноша не сдался и продолжал учиться, вернувшись в "Мэйденхед" уже гораздо более зрелым исполнителем.

И уже как основного игрока "Юнайтед" его заметили скауты "Вулверхэмптона", убедив руководство клуба заплатить за парня компенсацию (до сих пор нераскрытую).

Столь резкий скачок в уровне не мог обойтись без жертв.

Сыграв 25 матчей за сборную Англии, Макс вынужден был приостановить свои выступления за команду, сосредоточившись исключительно на футболе.

Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО - изображение 4

В клубе как раз в разгаре португальская революция.

Тренер Нуну пытается поставить команде красивый комбинационный футбол.

Потому в Максе тут увидели потенциал.

Его футзальное прошлое сильно помогло в сближении с большим количеством португальцев которые также обожают этот вид спорта.

Он регулярно упражняется в текболе с Диогу Жотой и Жоао Моутинью, не уступая им в технике.

Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО - изображение 5

Но техника в большом футболе – это еще не все, особенно для защитника.

Макс много работал над своей физикой и занимался со специалистами по тактике, чтобы не терять позицию.

В конце концов, его труды были вознаграждены.

Во втором тайме матча предпоследнего тура против "Фулхэма" (какая ирония) Нуну позвал игрока и сказал ему разминаться.

На поле Макс провел всего несколько минут, но для него это было очень важно.

Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО - изображение 6

В новом сезоне тренерский штаб уже больше доверяет молодому футболисту.

Макс провел с командой предсезонную подготовку и начал выходить на поле в матчах квалификации Лиги Европы.

В конце концов, даже такие звезды, как Жуниньо Пернамбукано и Фелипе Коутинью начинали свою карьеру в футзале.

А значит и для Макса нет ничего невозможного.

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В статье: Английская Премьер-лига футзал Вулверхэмптон вТренде Макс Килмен
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