Футболист Барселоны устроил скандал, выйдя пьяным в прямой эфир у себя в инстаграме. ВИДЕО
Хорошо отметил конец сезона
Сезон в Ла Лиге завершился и футболисты укатили в отпуска.
Но игрокам "Барселоны" уже в скором времени предстоит прервать отдых ради баталий Лиги чемпионов.
Видимо, некоторые решили с максимальной пользой провести этот кратковременный отпуск.
Артуро Видаль провел крайне странный эфир в своем инстаграме.
Чилиец начал оскорблять подписчиков и в целом выглядел явно нетрезвым.
Y cuando de repente Arturo Vidal comienza a transmitir en vivo... pic.twitter.com/TBhWryT7dA— Tam (@TamRam92) July 27, 2020
Естественно, видеозапись быстро разлетелась по сети.
Как отреагируют на этот инцидент в клубе – пока неизвестно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xabo60
28.07.2020 в 15:36
Ответить
0
0
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 15:10
Ответить
+3
0
Барселиниус (землянин)
28.07.2020 в 14:53
Ответить
+2
-3
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 15:11
Ответить
+3
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 14:13
Ответить
+3
-4
hardcorepwnz (Украина)
28.07.2020 в 14:34
Ответить
+4
0
Барселиниус (землянин)
28.07.2020 в 14:42
+1
-4
hardcorepwnz (Украина)
28.07.2020 в 14:47
+4
0
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 14:56
Ответить
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.07.2020 в 15:28
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
28.07.2020 в 13:58
Ответить
+4
-3
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 14:08
Ответить
+2
-4
Elektrikc (Львів)
28.07.2020 в 13:58
Ответить
+4
-3
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...