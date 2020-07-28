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Футболист Барселоны устроил скандал, выйдя пьяным в прямой эфир у себя в инстаграме. ВИДЕО

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(2 голосов)

Хорошо отметил конец сезона

Футболист Барселоны устроил скандал, выйдя пьяным в прямой эфир у себя в инстаграме. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Сезон в Ла Лиге завершился и футболисты укатили в отпуска.

Но игрокам "Барселоны" уже в скором времени предстоит прервать отдых ради баталий Лиги чемпионов.

Видимо, некоторые решили с максимальной пользой провести этот кратковременный отпуск.

Артуро Видаль провел крайне странный эфир в своем инстаграме.

Чилиец начал оскорблять подписчиков и в целом выглядел явно нетрезвым.

Естественно, видеозапись быстро разлетелась по сети.

Как отреагируют на этот инцидент в клубе – пока неизвестно.

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В статье: Артуро Видаль Барселона Ла Лига вТренде
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Комментарии (13)
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xabo60
28.07.2020 в 15:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 15:10
Миля рядом?
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
28.07.2020 в 14:53
Видаль сейчас в отпуске. Шо хочет, то и делает. Хочет бухает, хочет на..уй посылает. Какие проблемы?
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+2
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 15:11
Посмотрим, какой штраф прилетит от клуба , и кто что хочет делать
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 14:13
У человека отпуск. Он его проводит, как хочет. Если и были кому-то оскорбительные слова, то только как ответ на оскорбления в его адрес. И, судя по комментариям, народ сомневается, что это Видаль... А я же, с удовольствием смотрел несколько видео, как отдыхает семья Артуро Видаля у моря.. И жена у него фитнес модель - Соня Изаза... Симпатичная женщина... Не то что корова у кр7....
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+3
-4
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hardcorepwnz (Украина)
28.07.2020 в 14:34
Что-то ты стареешь, уже просто оскорбления, даже без твоих высосанных из пальца фактов. А между прочим, девушка Криштиану занимается классическими танцами, имеет свой бизнес, одна из ведущих фитнес-моделей мира, мать и жена. Причем жена не алкаша, позорящего свой клуб, а настоящего атлета и победителя.
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+4
0
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Барселиниус (землянин)
28.07.2020 в 14:42
Так я шо то не понял, она его девушка или жена-мать?
+1
-4
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hardcorepwnz (Украина)
28.07.2020 в 14:47
Сударь, ну не цепляйтесь за слова Джорджина Родригес, гражданская жена Криштиану, мать одного из его детей.
+4
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 14:56
звісно, якщо б лише не ті факти, що він діючий гравець Барси, а ТУПІ нічим не обрунтовані образи на адресу CR7 та його дружини свідчать в черговий раз, яка ти низькопробна підстилка, підтримую hardcorepwnz (Украина) "хватку теряешь", що кидаєшся безпідставними образами, в той час коли мова йде саме про прокол гравця барси, в мене немає анінайменшого бажання опускатися до твого рівня
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.07.2020 в 15:28
Олень, ты так и не ответил вопрос. Ты в жизни воочию хоть видел обнаженную девку, за сиську хоть раз трогал?))) Или только олених на фотках рассматривал?)))
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
28.07.2020 в 13:58
будни величайшего клуба мира (тм)
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+4
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 14:08
будни глупого фаната Реала, решившего здесь поумничать...Не в тему...
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+2
-4
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Elektrikc (Львів)
28.07.2020 в 13:58
Это не Видаль, это все Перес. Артуро готовится к Лиге Чемпионов.
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+4
-3


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