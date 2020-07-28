Футболист Барселоны устроил скандал, выйдя пьяным в прямой эфир у себя в инстаграме. ВИДЕО

У человека отпуск. Он его проводит, как хочет. Если и были кому-то оскорбительные слова, то только как ответ на оскорбления в его адрес. И, судя по комментариям, народ сомневается, что это Видаль... А я же, с удовольствием смотрел несколько видео, как отдыхает семья Артуро Видаля у моря.. И жена у него фитнес модель - Соня Изаза... Симпатичная женщина... Не то что корова у кр7....