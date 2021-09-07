Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО

Матч между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Роберто Баутистой Агутом на US Open мог бы так и остаться в истории ничем не примечательным событием.

Однако, все изменил оператор поединка.

В определенный момент он вывел в кадр эффектную блондинку на трибуне.

Девушка не растерялась и тут же в один присест осушила стакан с пивом, который держала в руках к радости окружающих.

Но это был еще не конец.

Оператор вошел во вкус и вызвал красотку на реванш.

И блондинка снова не подвела, на этот раз одолжив стакан у своего товарища.

Видео тут же разлетелось по интернету, собирая миллионы просмотров.

Ах да, еще Оже-Альяссим выиграл тот матч.