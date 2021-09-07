Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
Почему бы и нет?
ФОТО: twitter.com/barstoolsports
Матч между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Роберто Баутистой Агутом на US Open мог бы так и остаться в истории ничем не примечательным событием.
Однако, все изменил оператор поединка.
В определенный момент он вывел в кадр эффектную блондинку на трибуне.
Девушка не растерялась и тут же в один присест осушила стакан с пивом, который держала в руках к радости окружающих.
Sup? pic.twitter.com/mBEbZXiWf8— Barstool Sports (@barstoolsports) September 4, 2021
Но это был еще не конец.
Оператор вошел во вкус и вызвал красотку на реванш.
И блондинка снова не подвела, на этот раз одолжив стакан у своего товарища.
ROUND 2 pic.twitter.com/cQ0UtHpeLP— Barstool Sports (@barstoolsports) September 4, 2021
Видео тут же разлетелось по интернету, собирая миллионы просмотров.
Ах да, еще Оже-Альяссим выиграл тот матч.
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