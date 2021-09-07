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Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Почему бы и нет?

Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО

ФОТО: twitter.com/barstoolsports

UA-Футбол
Новина українською

Матч между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Роберто Баутистой Агутом на US Open мог бы так и остаться в истории ничем не примечательным событием.

Однако, все изменил оператор поединка.

В определенный момент он вывел в кадр эффектную блондинку на трибуне.

Девушка не растерялась и тут же в один присест осушила стакан с пивом, который держала в руках к радости окружающих.

Но это был еще не конец.

Оператор вошел во вкус и вызвал красотку на реванш.

И блондинка снова не подвела, на этот раз одолжив стакан у своего товарища.

Видео тут же разлетелось по интернету, собирая миллионы просмотров.

Ах да, еще Оже-Альяссим выиграл тот матч.

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В статье: теннис вТренде
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Комментарии (4)
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ssb_ukr (Кременчук)
07.09.2021 в 16:47
Молодчинка, креатив дівчини супер!Бо всі тільки пальцем тицяють в камеру..
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.09.2021 в 15:08
а после второго стакана смачно рыгнула на весь корт)
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+3
-1
avatar
Ардалион (Курбевуа)
07.09.2021 в 15:40
Та пішла ще й висцялась в кутку корта.
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.09.2021 в 16:30
А вам слабо?
0
0


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