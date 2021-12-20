Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО

Роман Дидык в начале декабря отпраздновал свой 19-й день рождения.

Однако, в своем юном возрасте защитник "Руха" уже готов к серьезным шагам.

Футболист сделал предложение своей девушке Диане, на которое она ответила согласием.

Место игрок выбрал заметное, привезя свою вторую половинку в Дубаи.

Что ж, спортсмена можно понять - его возлюбленная действительно очаровательна.