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Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО

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(1 голосов)

Футболист решился на важный шаг.

Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО

instagram.com/yaremko_di

UA-Футбол
Новина українською

Роман Дидык в начале декабря отпраздновал свой 19-й день рождения.

Однако, в своем юном возрасте защитник "Руха" уже готов к серьезным шагам.

Футболист сделал предложение своей девушке Диане, на которое она ответила согласием.

Место игрок выбрал заметное, привезя свою вторую половинку в Дубаи.

Что ж, спортсмена можно понять - его возлюбленная действительно очаровательна.

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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
20.12.2021 в 16:45
Прослідковується тенденція. Чим менш статусний футболіст, тим менше в його нареченій ботоксу і силікону
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0
0
avatar
vadooo (Слатино)
20.12.2021 в 14:35
Зачем парню с деньгами жениться в 19 лет ? Вокруг тысячи красивых девок !!!!!!!!!!!!!!!
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+3
-1
ArchiArchi
20.12.2021 в 16:27
Одно другому не мешает))))
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.12.2021 в 16:39
Понятно, что не мешает. Женится зачем для этого??
0
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