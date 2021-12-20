Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
Футболист решился на важный шаг.
instagram.com/yaremko_di
Роман Дидык в начале декабря отпраздновал свой 19-й день рождения.
Однако, в своем юном возрасте защитник "Руха" уже готов к серьезным шагам.
Футболист сделал предложение своей девушке Диане, на которое она ответила согласием.
Место игрок выбрал заметное, привезя свою вторую половинку в Дубаи.
Что ж, спортсмена можно понять - его возлюбленная действительно очаровательна.
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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
20.12.2021 в 16:45
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vadooo (Слатино)
20.12.2021 в 14:35
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ArchiArchi
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oda1979 (Запорожье)
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