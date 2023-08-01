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Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО

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Ее жених огорчал Днепр-1

Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО

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"Панатинаикос" разбил "Днепр-1" в первой игре квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:1.

Один из голов на счету лучшего бомбардира греков Андража Шпорара.

Сегодня команды снова встретятся уже в Греции и форвард рассчитывает вновь огорчить украинскую команду.

А с трибун его будет поддерживать его невеста Мия.

В июне яркая модель подарила футболисту наследника Джулиана, что только добавляет мотивации игроку.

Ну и конечно, красота его второй половинки.

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В статье: Панатинаикос (Афины) вТренде Андраж Шпорар
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