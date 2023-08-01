Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО
Ее жених огорчал Днепр-1
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"Панатинаикос" разбил "Днепр-1" в первой игре квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:1.
Один из голов на счету лучшего бомбардира греков Андража Шпорара.
Сегодня команды снова встретятся уже в Греции и форвард рассчитывает вновь огорчить украинскую команду.
А с трибун его будет поддерживать его невеста Мия.
В июне яркая модель подарила футболисту наследника Джулиана, что только добавляет мотивации игроку.
Ну и конечно, красота его второй половинки.
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