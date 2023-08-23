Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО

Михаил Мудрик продолжает адаптироваться к АПЛ и "Челси".

Украинец пока не впечатляет на поле и очевидно испытывает серьезное давление.

За поддержкой спортсмен отправился в церковь.

"Иногда достаточно просто сказать спасибо", - написал футболист в своем инстаграме.

ФОТО: instagram.com/mmudryk10