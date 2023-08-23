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Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО

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(1 голосов)

Загадочный посыл

Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик продолжает адаптироваться к АПЛ и "Челси".

Украинец пока не впечатляет на поле и очевидно испытывает серьезное давление.

За поддержкой спортсмен отправился в церковь.

"Иногда достаточно просто сказать спасибо", - написал футболист в своем инстаграме.

Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО - изображение 1
ФОТО: instagram.com/mmudryk10
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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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kosbun (Р вЂєРЎРЉР Р†Р С•Р Р)
23.08.2023 в 19:03
Це не церква а костел ! А він що католик ! Чи похіг де !
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