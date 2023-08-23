Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
Загадочный посыл
фото - Getty Images
Михаил Мудрик продолжает адаптироваться к АПЛ и "Челси".
Украинец пока не впечатляет на поле и очевидно испытывает серьезное давление.
За поддержкой спортсмен отправился в церковь.
"Иногда достаточно просто сказать спасибо", - написал футболист в своем инстаграме.
ФОТО: instagram.com/mmudryk10
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Комментарии (1)
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kosbun (Р вЂєРЎРЉР Р†Р С•Р Р)
23.08.2023 в 19:03
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