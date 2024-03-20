В том числе и кубок ЛЧ из Киева. Очаровательная жена Лунина устроила тур по музею Реала. ФОТО
Андрей уже прикладывает руку к истории клуба
instagram.com/a.nastasica
Жена Андрея Лунина Анастасия - одна из самых красивых вторых половинок футболистов "Реала" и всей Ла Лиги.
На инстаграм красотки уже подписано почти 100 тысяч человек.
Сама же девушка не теряет времени зря.
Пока Андрей готовится к матчу против Боснии, его вторая половинка посетила клубный музей "Сантьяго Бернабео".
В кадре можно заметить и трофей Лиги чемпионов из Киева.
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