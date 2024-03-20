В том числе и кубок ЛЧ из Киева. Очаровательная жена Лунина устроила тур по музею Реала. ФОТО

Жена Андрея Лунина Анастасия - одна из самых красивых вторых половинок футболистов "Реала" и всей Ла Лиги.

На инстаграм красотки уже подписано почти 100 тысяч человек.

Сама же девушка не теряет времени зря.

Пока Андрей готовится к матчу против Боснии, его вторая половинка посетила клубный музей "Сантьяго Бернабео".

В кадре можно заметить и трофей Лиги чемпионов из Киева.