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В том числе и кубок ЛЧ из Киева. Очаровательная жена Лунина устроила тур по музею Реала. ФОТО

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Андрей уже прикладывает руку к истории клуба

В том числе и кубок ЛЧ из Киева. Очаровательная жена Лунина устроила тур по музею Реала. ФОТО

instagram.com/a.nastasica

UA-Футбол
Новина українською

Жена Андрея Лунина Анастасия - одна из самых красивых вторых половинок футболистов "Реала" и всей Ла Лиги.

На инстаграм красотки уже подписано почти 100 тысяч человек.

Сама же девушка не теряет времени зря.

Пока Андрей готовится к матчу против Боснии, его вторая половинка посетила клубный музей "Сантьяго Бернабео".

В кадре можно заметить и трофей Лиги чемпионов из Киева.

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