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Олимпик - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 февраля 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 0
Обновить
23'
ФК Львов
Львов
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
44%
Ничья
22%
ФК Львов
33%
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
3
Побед
4
Игр
0
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
21.09.2019 - 14:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2018
10.11.2018 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Олимпик
Первая лига 2011/2012
06.11.2011 - 14:00 ФК Львов 0 - 4 Завершен Олимпик
Первая лига 2011/2012
23.07.2011 - 18:00 Олимпик 4 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - Олимпик
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.02.2020 - 13:00 Олимпик 2 - 0 Завершен Кайсар (Каз)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 17:30 Олимпик 1 - 0 Завершен Динамо Батуми В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 15:00 Олимпик 0 - 0 Завершен Расинг Люксембург (Люк)(Stat) Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.02.2020 - 10:00 Олимпик 1 - 1 Завершен Работнички Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.02.2020 - 16:30 Локомотив Пловдив 0 - 3 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - ФК Львов
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
11.02.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Лори(Stat) Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 10:15 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
09.02.2020 - 14:15 ФК Львов 2 - 0 Завершен Мура В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.02.2020 - 16:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Валмиера (Лат)(Stat) Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
07.02.2020 - 10:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Спартакс Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
44%
Ничья
22%
ФК Львов
33%
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Виталий Балашов
    Полузащитник
  • 4
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 1
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 5
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 10
    Алваро Таварес
Запасные игроки
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 11
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 30
    Джонатан
    Защитник
Тренеры
Трансляция
20'
Опасный штрафной удалось заработать Шахабу недалеко от границ штрафной соперников.
18'
Цымбалюк пострадал во время верховой борьбы в центре поля против Болесу.
16'
Небольшое повреждение у Сабино, пока Алваро попросил себе новые бутсы.
15'
Опасный момент
Несильный дальний удар от Чогадзе отправил мяч точно в руки Пенькову.
13'
Балашова потянули за футболку во время прохода Виталия по левому флангу.
11'
Жесткое столкновение между Шахабом и Приймаком вывело из строя обоих игроков.
9'
Рукой остановил мяч Алваро, стараясь обработать верховой мяч.
8'
Фол в центре поля со стороны львовян.
7'
Слишком сильной для Татаркова оказалась подача с левого фланга.
5'
Пеньков далеко выбил мяч из штрафной, после чего Гришко пришлось в подкате блокировать рывок Шины!
3'
Нарушил правила Шина в чужой штрафной против Гришко.
2'
Гришко вынес мяч из штрафной после прострела с правого фланга.
1'
В адрес Алваро пошла высокая передача из центра поля. Слишком сильно.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Костык, Ренан, Клименчук, Кравчук, Люлька, Джонатан, Богунов.
ФК Львов: Пеньков — Гончар, Братков, Борзенко, Татарков — Приймак — Велвес, Сабино, Шина, Бопесу — Алваро.
Запасные: Бетим, Зотько, Вербный, Романовский, Тейшейра, Ксенз, Дегтярев.
Олимпик: Крынский — Кравченко, Литвин, Гришко, Лебеденко — Цымбалюк — Чогадзе, Политыло, Кравчук, Балашов — Шахаб.
Стали известны стартовые составы:
Константин Труханов (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Динамо им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют Олимпик и ФК Львов.
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Последние матчи
Завершен 17:45 - Сегодня Ренн Ренн 1 Ним Олимпик Ним Олимпик 1 Завершен 17:30 - Сегодня Уфа Уфа 4 Далиян Иифанг Далиян Иифанг 1 Завершен 17:30 - Сегодня Арсенал Арсенал 1 Астана Астана 1 Завершен 17:30 - Сегодня Вальядолид Вальядолид 2 Эспаньол Эспаньол 1 Завершен 17:15 - Сегодня Байер Байер 2 Аугсбург Аугсбург 0

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Анонс матча Олимпик - ФК Львов 23.02.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 23.02.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Олимпик в предыдущем футбольном матче 21.09.2019 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - ФК Львов можно посмотреть 23.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Висенте Гомес

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Кайсар (Каз)(Stat) - 14.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Лори(Stat) - 11.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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