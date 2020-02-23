Олимпик - ФК Львов онлайн трансляция матча

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 23.02.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Олимпик (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Олимпик в предыдущем футбольном матче 21.09.2019 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Висенте Гомес
Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Кайсар (Каз)(Stat) - 14.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Олимпик.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян
Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Лори(Stat) - 11.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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