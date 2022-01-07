Альянс объединится с клубом Второй лиги, перестройка в Полесье. Чем жила Первая лига в декабре

Сразу в первый зимний месяц было немало новостей из расположения клубов Первой лиги. Вашему вниманию все самое важное, что вы могли пропустить.

"Кремень"

Первые дни зимы запомнились масштабной кадровой чисткой в расположении главного аутсайдера Первой лиги. Руководство клуба явно не устраивали такие результаты команды. "Кремень" покинули семь футболистов. Стоит отметить потери полузащитников Евгения Мурашова (16 матчей, три мяча) и Виталий Бойко (18 поединков, два гола). Таким образом, Роману Локтионову, сменившему Игоря Столовицкого на посту главного тренера, зимой необходимо будет строить новую команду.

"Ужгород"

Предпоследний коллектив Первой лиги попрощался сразу с десятью игроками. Среди них есть и лидеры команды: нападающий Василий Пиняшко (20 матчей), хавбек Виктор Ряшко (10 игр, пять мячей), нападающий Виктор Хомченко (19 встреч, четыре мяча) и Николай Гайдучик (16 матчей, пять голов).

По словам главного наставника "Ужгорода" Богдана Блавацкого, Виктор Ряшко и Василий Пиняшко изъявили желание попробовать свои силы в Венгрии. А Виктора Хомченко приглашают в команды Первой и Второй лиг с лучшими финансовыми возможностями. Николай Гайдучик вернулся в ровенский "Верес".

"ВПК-Агро"

Первый месяц зимы подарил немало новостей из расположения "ВПК-Агро". Новым главным тренером команды стал Александр Поклонский, который до этого возглавлял "Никополь", а еще раньше работал в структуре "Днепра-1". Таким образом, Поклонский сменил Грицая.

"ВПК-Агро" удалось на год продлить контракт с голеадором Станиславом Кулишем. Станислав в чемпионате и Кубке успел забить девять мячей. Возвращаются в расположение "Руха" голкипер Виктор Бабичин (восемь матчей) и хавбек Иван Литвиненко (17 поединков и один мяч).

Также колектив из Шевченковки может покинуть 21-летний защитник Денис Тарадуда, но пока конкретной информации о трансфере этого игрока нет. К нему проявляют интерес клубы Первой лиги и даже некоторые УПЛ.

Сообщается, что опытные Павел Пашаев и Дмитрий Лёпа отказались играть за "ВПК-Агро" в весенней части сезона. Эти футболисты продолжат свою карьеру в других клубах.

"Агробизнес"

Четыре футболиста покинули "Агробизнес", который на данный момент занимает 13 (!) место. В других клубах продолжат карьеру защитник Арсен Слотюк, нападающие Богдан Семенец, Сергей Петров и Юрий Захаркив.

Пока ещё не слышно о приобретениях "Агробизнеса", но полагаем, что они будут. Место команды в таблице явно не соответствует амбициям руководства клуба.

"Краматорск"

Существенные изменения произошли в клубе, который первую часть сезона завершил на двенадцатом месте. Команду оставили сразу девять исполнителей. Среди них Руслан Зубков, который за четырнадцать поединков успел забить четыре мяча и Марат Даудов ( двенадцать встреч, два гола).

Клуб УПЛ "Металист 1925" вернул в своё расположение Блажко и Ндукве, которые играли в "Краматорске" на правах оренды.

"Олимпик"

Пока никакой информации нет из расположения донецкого клуба. Напомним, что "Олимпик" завершил летне-осеннюю часть сезона на 11 месте. Ранее сообщалось, что у клуба есть финансовые проблемы. После завершения летне-осенней части сезона на продажу был выставлен клубный автобус, но потом обьявление пропало из интернета.

"Волынь"

Пока никаких официальных трансферных новостей из расположения луцкой команды нет. Известно только, что "Волынь" проявляет интерес к хавбеку Богдану Орынчаку, который покинул "Полесье". Напомним, что в сезоне 2020/2021. Орынчак стал лучшим бомбардиром лучан – одинадцать забитых мячей.

"Полесье"

Девятое место по итогам летне-осенней части сезона никак не может удовлетворять амбициозное руководство житомирского клуба. На данный момент с командой пропрощались девять футболистов. В этом числе есть игроки, которые известны своим выступлением в УПЛ. Это Заури Махарадзе, Игорь Чайковский, Юрий Коломоец. Также стоит отметить Богдана Орынчака, который в первой части сезона забил два мяча. Стало известно, что на правах аренды в весенней части сезона за "Полесье" будет выступать 19-летний хавбек "Днепра-1" Арсений Батагов. Отметим, что Арсений - игрок молодежной сборной Украины.

"Подолье"

Восьмая команда по итогам летне-осенней части Первой лиги вынуждена была проститься с рядом арендованных игроков. В "Колос" вернутся вратарь Евгений Кучеренко (15 матчей), полузащитник Станислав Мораренко (20 игр) и нападающий Станислав Коваль (один мяч в 19 поединках). Правый защитник Артур Ващишин (12 встреч) вернётся в "Динамо". Однако сообщается, что клуб из Хмельницкого может договориться о пролонгации соглашений с некоторыми исполнителями, но все решится позже.

"Прикарпатье"

Клуб из Ивано-Франковска продлил контракты со своими лидерами. "Прикарпатье" пролонгировало соглашения с вратарём Андреем Новаком (10 матчей), защитником Василием Французом (восемь встреч) и хавбеком Владиславом Семотюком (22 игры, два мяча и два ассиста).

Четыре футболиста уже покинули "Прикарпатье". Среди них есть игроки, которые составляли костяк команды в первой части сезона. Например, Николай Квасный (девять матчей) и Роман Толочко (десять противостояний).

Напомним, что "Прикарпатье" ушло на зимнюю паузу на седьмом месте.

"Горняк-Спорт"

Шестая команда Первой лиги по итогам летне-осенней части сезона пока тоже молчит. Никакой информации о трансферах в "Горняке-Спорте" нету.

"Нива"

Пятая команда Первой лиги сохранила своего ведущего игрока. Речь идёт об одном из лучших бомбардиров чемпионата Сергее Кисленко (8 забитых мячей). Сергей продлил контракт с тернопольским клубом на один год. Однако потери "Ниву" также не обошли стороной. С командой попрощались: защитник Артем Васько (одна игра), хавбек Игорь Семенина (19 встреч, 3 мяча) и нападающий Андрей Скакун (семь игр).

"Оболонь"

Киевляне расстались с тремя игроками. Четвертую команду Первой лиги оставили полузащитник Руслан Скидан (в нынешнем сезоне отыграл менее 20 минут), полузащитник Дмитрий Касимов (не играл в нынешнем сезоне). Безусловно, главная потеря - трансфер в "Металлист" 21-летнего хавбека Артура Мурзы, который в 15 матчах нынешнего сезона забил пять мячей.

Известно, что в "Оболонь" вернулись три игрока, которые были арендованы "Чайкой". Речь идет о защитнике Максиме Потопальском (15 встреч, один мяч в составе "Чайки"), хавбеке Дмитрие Сичевском (13 игр, два гола) и форварде Станиславе Василенко (18 противостояний, один результативный удар).

"Альянс"

Масштабные перемены произошли в третьей команде Первой лиги. Перволиговый "Альянс" и второлиговая "Виктория" объединятся в один проект. Новый клуб возглавит тренер "Виктории" Анатолий Бесмертный, а Юрий Ярошенко будет ему помогать.

Что касается трансферных новостей, то пока конкретики мало. Тренерский штаб рассматривает возможность возвращения из аренды 24-летнего хавбека Владислава Шарая, выступающего сейчас за "Ингулец".

Первый зимний сбор "Альянса" начнется 24 января, на него приедут девять ведущих футболистов "Виктории".

"Кривбасс"

Главным достижением криворожского клуба в настоящее время является подписание полноценного контракта с 27-летним нападающим Алексеем Хобленко. В летне-осенней части сезона в 19 играх Первой лиги Хобленко забил 11 мячей. Напомним, что ранее контракт игрока принадлежал "Днепру-1".

Также "Кривбасс" вернул из аренды 24-летнего хавбека Максима Пирогова, выступавшего за молдавский "Сфынтул Георге". Там Пирогов сыграл семь матчей.

20-летний грузинский защитник Зураб Гигашвили покинул расположение криворожского клуба. Молодой защитник ни разу на поле так и не появился.

Известно, что "Кривбасс" зимой проведет три сбора. Первый начнется 20 января, а завершится 4 февраля. Сбор будет проведён в Кривом Роге на полях Академии "Кривбасс". Следующие два команда проведет в солнечной Турции. Второй пройдет с 8 по 22 февраля, а третий с 26 февраля по 11 марта.

Обращаем внимание, что бывший полузащитник "Валенсии" и "Вильярреала" Хорхе Лопес стал координатором академии "Кривбасса".

"Металлист"

Дебютным зимним новичком лидера Первой лиги стал выступавший за "Оболонь" 21-летний хавбек Артур Мурза. В декабре Мурза ушёл из "Оболони", в составе которой забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах нынешнего сезона.

Сообщается, что 29-летний полузащитник Владислав Нехтий может покинуть расположение харьковского клуба. В нынешнем сезоне Нехтий пять раз появлялся на поле (всего сыграл 117 минут).