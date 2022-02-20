Источник: Олимпик распустили из-за договорных матчей

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка нашел "два-три" подозрительных матча при участии "Олимпика", сообщает ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников, ссылаясь на собственные источники.

Функционер сообщил о своей находке новому владельцу "Олимпика", а тот, в свою очередь, распустил команду, чтобы набрать новых футболистов, параллельно проведя внутреннее расследование по футболистам, которые, возможно, участвовали в договорных матчах.

Сообщается, что обновление клуба проходит проблемно. Решается, как именно "Олимпик" будет перезапущен.

Напомним, что ранее тренер "Олимпика" Сергей Литовченко подал в отставку.

Также Сергей получал пожизненную дисквалификацию из-за договорных матчей от Федерации футбола Армении, но был оправдан CAS (спортивный арбитражный суд).