Олимпик - Львов. Анонс и прогноз на матч

Favbet-лига. Первый этап. 19-й тур

23 февраля. Киев. Стадион "Динамо" им. В.Лобановского. Начало в 19:30

"Олимпик" (Донецк) - ФК "Львов"

Главный арбитр - Константин Труханов

Ассистенты: Владимир Высоцкий и Дмитрий Запороженко

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Цифры и факты

по проценту набранных очков в товарищеских матчах за время зимних сборов "Олимпик" стал "чемпионом контрольных игр". Дончане из десяти встреч выиграли девять и только раз сыграли вничью. Также примечательно, что только в трёх поединках команда Висенте Гомеса пропускала, остальные семь сыграв "на ноль".

"Львов" во время сборов показывал результаты сериями. Сперва "сине-золотые" не могли выиграть три встречи кряду, а завершили полосу товарищеских игр пятиматчевой серией без поражений. Львовяне за зиму забили только десять голов - меньше отличились в воротах соперников только "Днепр-1" и "Ворскла".

у обеих команд ещё есть теоретические шансы побороться за место в ТОП-6, но такие расклады больше видятся из теории вероятности. "Олимпик" отстаёт от шестого "Мариуполя" на четыре балла, а "Львов" и вовсе на семь. К тому же, до конца первого этапа соперникам предстоит провести по два матча с командами нашей ТОП-5, которая уже обеспечила себе место в верхней шестёрке, но ведёт активную борьбу за 2-3 места.

"Львов" завершил 2019 год полосой из шести кряду матчей без побед на выезде. За это время подопечные Эгише Меликяна четырежды проиграли и дважды сыграли вничью. Но самое неприятное в этой истории - за эти шесть игр удалось забить всего гол.

среди новичков, которых львовяне подписали этой зимой, двое перебралсь прямиком из "Олимпика": Герман Пеньков и Егор Клименчук до этого выступали за донецкий клуб.

после выхода "Львова" в УПЛ "Олимпик" не проиграл ему ни одного матча. На первом этапе прошлого чемпионата оппоненты дважды поделили очки (1:1), а уже в текущем сезоне дончане выиграли 1:0 - единственный гол у победителей с пенальти забил Политыло.

Составы

"Олимпик"

Не сыграют: -

Висенте Гомес сейчас собрал прекрасную обойму игроков в "Олимпике", где практически на каждую позицию есть несколько футболистов. Поэтому не будет удивительным, если состав дончан в премьерной офиицальной игре года будет на ряде позиций отличаться от того варианта, который мы предложили ниже.

Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Алими - Лебеденко, Гришко, Цымбалюк, Кравченко - Кравчук - Балашов, Политыло, Имери, Баланюк - Шахаб.

"Львов"

Не сыграют: Сарнавский (дисквалификация)

Наставник "сине-золотых" Эгише Меликян ранее говорил, что основной состав команды сыграл в предпоследнем матче сбора против "Мариуполя". Поэтому, если отталкиваться от этих слов, на поле мы увидим приведённый ниже вариант.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Пеньков - Бопесу, Люлька, Борзенко, Братков - Приймак, Богунов - Татарков, Сабино, Альваро - Ренан.

Прогноз на матч Олимпик - Львов

"Олимпик" за время сборов пропустил только три гола (по одному в трёх встречах, а остальные семь игр завершил "сухими" победами). Поэтому ожидаем, что эта полоса перенесётся у команды и на официальные игры. К тому же, львовянам каким-то существенным образом за зиму усилить нападение не удалось, а осенью команда была предпоследней по количеству забитых в этом чемпионате.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,69

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