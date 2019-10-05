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ФК Мариуполь - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 марта 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
До начала
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
19%
Ничья
37%
Ворскла
44%
Личные встречи
ФК Мариуполь
4
Побед
18
Игр
11
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2018
24.11.2018 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018/2019
19.08.2018 - 19:30 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2017/2018
13.05.2018 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 14:00 Десна 4 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Локомотив Тбилиси П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 10:00 ФК Мариуполь 9 - 0 Завершен Валмиера (Лат)(Stat) В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен Черноморец Одесса В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 15:15 Термалика 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 16:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Насаф В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.02.2020 - 16:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Спартак Здрепцева Крв В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
19%
Ничья
37%
Ворскла
44%
Трансляция
Инфо
"Ворскла": Резник, Чеснаков (кап), Пердута, Альюн, Сапай, Шехич, Пуцлин, Кане, Луизао, Кулач, Степанюк.
Инфо
"Мариуполь": Гальчук, Яворский (кап), Полегенько, Чоботенко, Муравский, Чех, Игнатенко, Корниенко, Мишнев, Топалов, Кулаков.
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Последние матчи
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Анонс матча ФК Мариуполь - Ворскла 04.03.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.03.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 05.10.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Ворскла можно посмотреть 04.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Десна - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 01.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

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