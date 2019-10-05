ФК Мариуполь - Ворскла онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 04.03.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 05.10.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Десна - 29.02.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 01.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.
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