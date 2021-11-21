Ворскла - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Ворскла в предыдущем футбольном матче 06.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Динамо - 06.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Минай - 06.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
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