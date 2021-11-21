Ворскла - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Мариуполь выигрывает в 16%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Мариуполь - 0.4.

Команда Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 5-3-1

Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда Мариуполь выиграла 1, 2 ничьи.

Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 16 месте с 7 очками.

Ворскла Полтава забивает 0.8 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 0.8 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Ворскла Полтава иМариуполь, когда Ворскла Полтава играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 45% матчей, Мариуполь выигрывает в 16% матчей.

Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мариуполь (во всех соревнованиях).

Olivier Thill лучший бомбардир Ворскла Полтава с 6 голами. Andriy Kulakov забил 6 раз за Мариуполь

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Мариуполь - 1.6.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.

Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

Ворскла Полтава забивает 1.85 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Мариуполь 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.

Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

За последние 17 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 10 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Мариуполь. Разница голов 25-15 в пользу команды Ворскла Полтава.

Мариуполь не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 34 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 17 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Мариуполь выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-37 в пользу команды Ворскла Полтава

Игры прошлого года: 0-0 (Ворскла Полтава дома) и 0-1 (Мариуполь дома).

Ворскла Полтава не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Мариуполь забил 41% голов между минутами 76-90?