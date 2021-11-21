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Ворскла - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 ноября 2021, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Главный судья: Козык, Ярослав
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
2 - 0
Обновить
33'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
16' Тилль, Оливье 20' Bosancic, Petar 22' Тилль, Оливье 26' Кейн, Ибрахим
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
42%
Ничья
33%
ФК Мариуполь
25%
П1: 1.96 Х: 2.86 П2: 4.63
П1: 1.73 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.96 Х: 2.86 П2: 4.63
П1: 1.96 Х: 2.86 П2: 4.63
П1: 1.92 Х: 2.85 П2: 5.40
Интересные факты
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Мариуполь выигрывает в 16%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Мариуполь - 0.4.
  • Команда Мариуполь проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 5-3-1
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда Мариуполь выиграла 1, 2 ничьи.
  • Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 16 месте с 7 очками.
  • Ворскла Полтава забивает 0.8 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 0.8 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Ворскла Полтава иМариуполь, когда Ворскла Полтава играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 45% матчей, Мариуполь выигрывает в 16% матчей.
  • Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Мариуполь (во всех соревнованиях).
  • Olivier Thill лучший бомбардир Ворскла Полтава с 6 голами. Andriy Kulakov забил 6 раз за Мариуполь
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Мариуполь - 1.6.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава забивает 1.85 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Мариуполь 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • За последние 17 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 10 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Мариуполь. Разница голов 25-15 в пользу команды Ворскла Полтава.
  • Мариуполь не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 34 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 17 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Мариуполь выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-37 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Игры прошлого года: 0-0 (Ворскла Полтава дома) и 0-1 (Мариуполь дома).
  • Ворскла Полтава не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Мариуполь забил 41% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 30% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
12
Побед
24
Игр
6
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо П
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
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Главные события
Кейн, Ибрахим
26'
ГООЛ! Тилль, Оливье
22'
20'
Bosancic, Petar
ГООЛ! Тилль, Оливье
16'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
42%
Ничья
33%
ФК Мариуполь
25%
П1: 1.96 Х: 2.86 П2: 4.63
П1: 1.73 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.96 Х: 2.86 П2: 4.63
П1: 1.96 Х: 2.86 П2: 4.63
П1: 1.92 Х: 2.85 П2: 5.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 73
    Rangelov B.
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
    26
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
    22 16
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
  • 18
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 21
    Максим Чех
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 63
    Bosancic, Petar
    Защитник
    20
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
Запасные игроки
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 47
    Коджови, Амилкар
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 9
    Иван Пешич
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 71
    Svitiukha, Denys
    Нападающий
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 97
    Kholod, Artem
    Защитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 25
    Maksym, Zhuk
    Вратарь
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Markevych, Ostap
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
2
Удары мимо
2
1
Угловые
1
6
Штрафные
4
1
Офсайды
3
Фолы
6
Блокировано ударов
1
3
Удары в створ
Сейвы
1
1
ЖК
1
Трансляция
31'
Ризнык уверенно действует на выходе и перехватывает навесную передачу с левого фланга.
30'
Замена
Пешич вышел на поле вместо травмированного Ранжела.
29'
Вьюнник не дотягивается до мяча после подачи Мампасси.
28'
Ранжел не сможет продолжить игру из-за повреждения.
26'
Опасный момент
Стасюк, оказавшись на позиции центрального нападающего, не сумел завершить атаку точным ударом. Отличный шанс упущен.
26'
Желтая карточка
Кане подтолкнул в спину Кащука, убегавшего в контратаку. Справедливая желтая.
25'
Босанчич выигрывает верховую борьбу у Ранжела и выбивает мяч на угловой.
22'
Гоооол!!!
Удваивают преимущество полтавчане! Тилль оформляет дубль, воспользовавшись грубой ошибкой Турбаевского.
20'
Желтая карточка
Босанчич грубо сыграл против Ранжела. Заслуженное предупреждение.
18'
Опасный момент
Момент у Мариуполя! Ризнык вовремя выходит из ворот и не позволяет Кащуку забить.
16'
Гоооол!!!
Ворскла открывает счёт! Тилль поддержал атаку из глубины и мощным ударом поразил верхний угол ворот Мариуполя.
14'
Степанюк открылся под передачу с фланга и нанёс удар по воротам. Турбаевский на месте.
13'
Навес Тилля оказался слишком сильным. Никто из партнёров не смог добраться до мяча.
12'
Степанюк зарабатывает перспективный штрафной для своей команды.
10'
Штрафной в исполнении гостей не приводит ни к чему опасному.
9'
Мариуполь с мячом на половине поля соперника. С вхождением в штрафную, правда, пока не складывается.
6'
Офсайд
Положение вне игры у Степанюка.
4'
Пердута блокирует подачу Топалова в штрафную.
3'
Не выходит подача у Тилля, срезался мяч с ноги.
1'
Мампасси разряжает обстановку в штрафной, вынося мяч подальше.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Ризнык – Яворский, Чеснаков (к), Тамм – Якубу, Тилль, Пуцлин, Пердута – Кане, Степанюк, Ранжел.
Инфо
Стартовый состав Мариуполя: Турбаевский – Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко – Чех, Мишнёв (к), Шостак – Топалов, Кащук, Вьюнник.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура УПЛ между Ворсклой и Мариуполем.
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Анонс матча Ворскла - ФК Мариуполь 21.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Ворскла в предыдущем футбольном матче 06.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ФК Мариуполь можно посмотреть 21.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Динамо - 06.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Минай - 06.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Ворскла - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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