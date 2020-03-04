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ФК Мариуполь - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 июня 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 0
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перерыв
Ворскла
Полтава
Ход матча
14' Алексей Быков 23' Даниил Игнатенко
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
31%
Ничья
17%
Ворскла
52%
Личные встречи
ФК Мариуполь
5
Побед
19
Игр
11
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2018
24.11.2018 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018/2019
19.08.2018 - 19:30 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 18:00 Альянс 2 - 4 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик В
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Новости команд
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Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
31%
Ничья
17%
Ворскла
52%
Главные события
Даниил Игнатенко
23'
Алексей Быков
14'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 11
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 86
    Руслан Фомин
    Нападающий
  • 8
    Павел Полегенько
    Полузащитник
  • 37
    Назарий Муравский
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 77
    Кулаков А.
  • 29
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 73
    Даниил Игнатенко
    Полузащитник
    23
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
    14
  • 50
    Кане
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
Запасные игроки
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 75
    Виктор Корниенко
  • 20
    Алексей Кащук
  • 5
    Джойским Дава
    Защитник
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 82
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
  • 18
    Юрий Павлик
    Полузащитник
  • 5
    Нажиб Якубу
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.
45'
Офсайд
Альюн задержался в обороне, однако арбитр все равно увидел офсайд у Фомина после заброса на правый фланг.
43'
Опасный момент
Кане прорвался с левого фланга в центральную зону, а затем мощно выстрелил в дальнюю девятку! Жаль, что мяч не успел опуститься в ворота!
42'
Опасный момент
Кулаков решил подавать верхом с острого угла в левой половине штрафной, но Фомин явно не успевал к этой передаче партнера!
40'
Офсайд
В офсайде оказался Сапай после обостряющей передачи Кане в глубину левого фланга.
40'
Опасный момент
Вот это Степанюк! Кане выдал просто роскошный прострел с левого флага вдоль вратарской, однако Степанюк не смог пробить с достаточной силой в одно касание!
38'
Мишнев перехватил заброс в глубину правого фланга в направлении Пердуты.
37'
Штрафной для Мариуполя вблизи к центральной линии поля.
35'
Опасный момент
На перекладину сверху опустился мяч после неудачной подачи Кирюханцева от лицевой на левом фланге!
32'
Шехич запустил высокую диагональ в чужую штрафной, однако Кулач не успел открыться.
31'
Не смог Сапай заработать угловой на левом фланге атаки в борьбе против Полегенько. Хотя повтор не дает настолько однозначный ответ.
29'
Муравский нарушил правила против Пуцлина на левом фланге обороны.
27'
Желтая карточка
Желтая Пуцлину за опасную игру в верховой борьбе против Игнатенко.
26'
Не разобрался Фомин в чужой штрафной после передачи с левого фланга от Чурко, после чего отправил мяч в корпус Шехичу своей попыткой подачи.
25'
Шехич наугад прострелил от лицевой на правом фланге, но никто из его партнеров на этот мяч не пошел.
23'
Желтая карточка
Игнатенко получил желтую за агрессивный подкат против Пулцила в центральной зоне обороны.
21'
Чурко и Пуцлин что-то не поделили между собой. Именно их стычки сопровождают последние минуты.
19'
Уголовой
На отбой сыграл Кирюханцев после подачи углового соперниками с правого фланга.
18'
Кане попытался попасть в дальний угол, запутавшись с мячом в ногах в левой половине штрафной. Защитник заблокировал угрозу — угловой.
16'
Кане попросту врезался в корпус Яворскому на правом фланге. Арбитр все равно дал фол со стороны игрока Мариуполя.
14'
Желтая карточка
Быков в грязном подкате сорвал выход Ворсклы в контратаку через правый фланг.
15'
Кулаков снял с дальней штанги подачу со штрафного с правого фланга.
12'
Удар Сапая из-за пределов штрафной с левого полуфланга оказался слишком неточным.
10'
Офсайд
Спас Резник ворота после выхода Кулакова один на один, однако арбитр уже поднял флажок на линии.
8'
Скляр допустил ошибку в центре поля, однако Мишнев, протащив мяч к чужой штрафной, попросту воткнулся в защитников.
6'
Быков пробил в подкате из-за пределов штрафной, но арбитр расценил старания игрока хозяев как фол против Пуцлина.
5'
Фомин не смог остановить мяч у лицевой на левом фланге после длинного заброса со своей половины от Яворского.
4'
Яворский вовремя прервал заброс мяча соперниками на правый фланг обороны Мариуполя.
3'
Резанная подача Кирюханцева с левого фланга не была завершена ударом слету от Фомина.
2'
Опасный момент
Альюн успел сыграть первым на мяче в центре штрафной, опередив Кулакова!
1'
Осваивается с мячом в ногах в центре поля Мариуполь.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Баенко, Якубу, Васин, Павлюк, Ребенок, Кравчук.
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай — Шехич, Скляр, Пуцлин, Кане — Степанюк — Кулач.
Запасные: Поспелов, Топалов, Дава, Тищенко, Сагуткин, Петерман, Дудик, Кащук, Корниенко.
Мариуполь: Гальчук — Муравский, Яворский, Быков — Кирюханцев, Игнатенко, Полегенько, Кулаков — Мишнев — Чурко, Фомин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кутаков (Бровары, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. В. С. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Мариуполь и полтавская Ворскла.
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Последние матчи
Завершен 12:00 - Сегодня Богемианс 1905 (Б) (Чех)(Stat) Богемианс 1905 (Б) (Чех)(Stat) 2 МАС Таборско МАС Таборско 1 Завершен 11:30 - Сегодня Локо Влтавин Локо Влтавин 1 Метеор Прага VIII Метеор Прага VIII 3 Завершен 11:15 - Сегодня Хлумец НК Хлумец НК 6 Двур Кралове (Чех)(Stat) Двур Кралове (Чех)(Stat) 2 Завершен 11:00 - Сегодня Валашске-Мезиржичи Валашске-Мезиржичи 2 Границе Границе 2 Завершен 11:00 - Сегодня Брно-Богунице (Чех)(Stat) Брно-Богунице (Чех)(Stat) 6 Kurim (Чех)(Stat) Kurim (Чех)(Stat) 2

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Анонс матча ФК Мариуполь - Ворскла 13.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 13.06.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Мариуполь, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Ворскла в предыдущем футбольном матче 04.03.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Ворскла можно посмотреть 13.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Олимпик - 07.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 31.05.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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