ФК Мариуполь - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - Ворскла 13.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 13.06.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Мариуполь, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Ворскла в предыдущем футбольном матче 04.03.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Олимпик - 07.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 31.05.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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