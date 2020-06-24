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ФК Мариуполь - Ворскла онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 24 июня 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 0
Обновить
43'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
47%
Ничья
14%
Ворскла
39%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
5
Побед
20
Игр
11
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2018
24.11.2018 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 18:00 Альянс 2 - 4 Завершен ФК Мариуполь В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла Н
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Новости команд
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Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
47%
Ничья
14%
Ворскла
39%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 11
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 86
    Руслан Фомин
    Нападающий
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 8
    Павел Полегенько
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 75
    Виктор Корниенко
  • 73
    Даниил Игнатенко
    Полузащитник
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 77
    Кулаков А.
  • 29
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 20
    Алексей Кащук
  • 5
    Джойским Дава
    Защитник
  • 13
    Алексей Быков
    Защитник
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
39'
Чурко пробил с левого полуфланга штрафной значительно в сторону от правой штанги. Правая нога у него только для ходьбы.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Горбунов пробил из-за пределов штрафной, а Чурко оказался на траектории полета мяча и именно рикошет от его ноги обманул голкипера! Нет офсайда!
35'
Правым флангом прорывался Пердута, но его подкатом остановил Мишнев.
33'
Опасный момент
Чеснаков выше ворот пробил на добивании неуверенного сейва от Гальчука при штрафном от Кане от правого угла владений Маруиполя!
31'
Желтая карточка
Топалов прошелся по ногам Пердуты на правом фланге атаки Ворсклы.
29'
Пуцлин вынес мяч на угловой на правом фланге для соперников своей команды.
27'
Яворский закрыл собой ворота после удара Степанюка с лицевой границы штрафной.
24'
Горбунов не смог обработать мяч в чужой штрафной после шикарной передачи Мишнева из центра поля.
21'
Опасный момент
Резник успел поднять руки над головой после опасного удара Чурко с острого угла на левом фланге под ближнюю штангу!
19'
Офсайд
Пробил в блок со стороны Чеснакова Топалов после офсайда при передаче в правый фланг штрафной.
18'
Монузль молчит!
17'
Опасный момент
Чурко потянул за футболку Сапая в центре своей штрафной при подаче с правого фланга?!
15'
Опасный момент
Просвистел мяч рядом с правой штангой после удара Кане в ходе рейда ко входу в левую половину штрафной!
14'
Опасный удар Мишнева из центральной зоны перед штрафной был заблокирован.
12'
Опасный момент
КУЛАЧ! То ли бил с правого фланга штрафной, то ли стрелял в направлении партнера, но Чоботенко чуть не подрезал в сетку!
11'
Заброс Игнатенко на левый фланг штрафной оказался перехвачен Резником.
9'
Топалов рисовал фол со стороны Альюна на правом фланге обороны полтавчан, но Монзуль не повелась.
8'
Резник забрал мяч в руки после подачи Топалова с правого фланга. Стандарт испорчен.
7'
Штрафной на правом фланге для хозяев.
6'
Мишнев забросил на правый фланг штрафной, но первое касание от Чурко в борьбе с защитником было неудачным.
4'
Максимов с трибун наблюдал за тем, как Кулач неудачно прострелил с правого фланга.
2'
Мариуполю удалось быстро навязать прессинг. Успешно! Теперь, очередь за ними идти в атаку.
1'
Полтавчане катают мяч по своей половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Опанасенко, Васин, Баенко, Дубко, Луизао, Павлюк, Шехич, Кравчук.
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр, Пуцлин — Ребенок, Кулач, Кане — Степанюк.
Запасные: Поспелов, Кулаков, Дава, Тищенко, Кащук, Петерман, Дудик, Быков, Кирюханцев.
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко — Чурко, Игнатенко, Мишнев, Горбунов — Топалов, Фомин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка полуфинальной стадии Кубка Украины. На поле стадиона им. В.С. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Мариуполь и полтавская Ворскла.
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Комментарии(1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 19:50
катя, де пеналь? мешал же защитник марика нападающему ворсклы
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Анонс матча ФК Мариуполь - Ворскла 24.06.2020, Кубок Украины

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 24.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и Ворскла в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Ворскла можно посмотреть 24.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Львов - 19.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 19.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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