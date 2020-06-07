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ФК Мариуполь - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 июля 2020, 17:00
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 3
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перерыв
Олимпик
Донецк
Ход матча
14' Максим Дегтярёв
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
44%
Ничья
31%
Олимпик
25%
Личные встречи
ФК Мариуполь
7
Побед
11
Игр
2
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2019/2020
15.09.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик П
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Новости команд
Мариуполь и Днепр-1 сдали плановые ПЦР-тесты. Заболевших нет 10.07.2020 в 22:48 Мариуполь и Днепр-1 сдали плановые ПЦР-тесты. Заболевших нет Команды продолжают готовиться к матчам 30-го тура
Бабич: У Мариуполя есть небольшие кадровые проблемы 10.07.2020 в 22:31 Бабич: У Мариуполя есть небольшие кадровые проблемы Мариуполь готовится к матчу с Олимпиком
Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда 09.04.2016 в 11:04 Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда Хавбек донецкого "Олимпика" Сергей Шестаков - о предстоящей встрече с "Ворсклой"
Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится 09.04.2016 в 09:15 Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится Полузащитник "Олимпика" Антон Поступаленко - о предстоящем матче с "Ворсклой"
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
44%
Ничья
31%
Олимпик
25%
Главные события
14'
Максим Дегтярёв ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 25
    Валерий Федорчук
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 8
    Павел Полегенько
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 77
    Кулаков А.
  • 73
    Даниил Игнатенко
    Полузащитник
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
    14
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
Запасные игроки
  • 71
    Максим Чех
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
  • 22
    Илья Путря
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 29
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 20
    Алексей Кащук
  • 5
    Джойским Дава
    Защитник
  • 11
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 7
    Виталий Балашов
    Полузащитник
  • 99
    Виталий Гошкодеря
    Защитник
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:3 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
44'
Нарушил правила Чогадзе в чужой штрафной против Быкова.
42'
Слишком сильным оказался заброс из глубины поля для Топалова.
40'
Неточным оказался перевод флангов от Мариуполя. Аут для гостей на левом фланге атаки.
38'
Опасный момент
Кравченко с левой ноги дальним ударом отправил мяч в сторону от левой штанги со своего фланга!
37'
Топалов не понял намерений Кулакова при подаче с правого фланга на дальнюю штангу.
36'
Подача Завийкого с правого фланга была перехвачена.
34'
Гальчук сегодня на линии ворот крайне неуверенно себя ощущает. Чуть не случился очередной обрез.
32'
Мариуполь пытался загрузить мяч подачами с обоих флангов в чужую штрафную — неудачно. Быкову это надоело, и он пробил издали — промах.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ударом по пустым воротам отметился Завийский после удачного отскока мяча от Мишнева, который блокировал попытку Зотько низом пробить со штрафного!
28'
Пьем воду вместе с командами. В Мариуполе +31.
27'
Игнатенко влетел в корпус Кравчуку у границ своей штрафной.
26'
Офсайд
Горбунов залез в офсайд в левом фланге чужой штрафной.
24'
Не дал фол арбитр со стороны Зотько против Топалова на левом фланге обороны Олимпика.
22'
Чуть выше ворот пробил Горбунов со штрафного.
22'
Топалова сбил Романовский недалеко от своей штрафной.
21'
Кравчук взялся пробивать штрафной с дальней дистанции, но отправил мяч в сторону от правой штанги.
20'
Чогадзе снесли с ног во время паса с правого фланга в контратаке Олимпика.
19'
Опасный момент
Вновь Федорчук! Мяч проскакал рядом с правой штангой после его удара в завершении паса от лицевой на правом фланге!
18'
Опасный момент
Федорчук в падении замыкал подачу с правого фланга на дальнюю штангу, но не смог направить мяч в створ!
16'
Дегтярев проиграл воздух у чужой штрафной при длинном переводе мяча.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Что начал творить в своей вратарской Гальчук после передачи назад от партнера?! Дегтярев тут же его атаковал, и в подкате срезал мяч в сетку!
12'
Опасный момент
РЯДОМ! Кулаков головой пробил рядом с левой штангой после навеса с правого фланга от Федорчука!
10'
Офсайд
Очередной офсайд у Топалова после заброса со своей половины.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Завийский мощно пробил под перекладину, выйдя один на один с голкипером после заброса Романоского из глубины атаки!
7'
Опасный момент
В руки Бетиму отскочил мяч при подаче углового с левого фланга.
6'
Попытка Кулакова нанести удар с правого фланга штрафной завершилась блоком от защитника.
5'
Полегенько простреливал с правого фланга в центр штрафной, но там были только соперники.
5'
Офсайд
Кулаков попал в офсайд при передаче верхом со своей половины от Быкова.
3'
Опасный момент
Кравченко чуть не отправил мяч в дальнюю девятку ударом с правого фланга!
2'
Опасный момент
Снурницын с левого фланг чужой штрафной старался поймать на ногу отскок, но взял намного в сторону от цели.
1'
Опасный момент
Чуть не поджал Гальчука в чужой штрафной Дегтярев, но голкипер вовремя выбил мяч.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Чекотун, Лукьянчук, Лебеденко, Гошкодеря, Политыло, Шахаб, Балашов.
Олимпик: Бетим — Кравченко, Зотько, Литвин, Снурницын — Завийский, Вербный, Кравчук — Чогадзе, Дегтярев, Романовский.
Запасные: Поспелов, Дава, Кащук, Тищенко, Чурко, Чех, Кирюханцев, Петерман, Путря.
Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский, Быков — Полегенько, Игнатенко, Федорчук, Топалов — Мишнев, Горбунов — Кулаков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Владимир Новохатний (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцатого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. В.С. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Мариуполь и донецкий Олимпик.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Олимпик 12.07.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 12.07.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Олимпик и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 07.06.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Олимпик можно посмотреть 12.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 28.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против СК Днепр-1 - 05.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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