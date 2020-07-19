ФК Львов - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 19.07.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 19.06.2020 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе
Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против Олимпик - 16.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Олимпик.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 16.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
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