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ФК Львов - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 июля 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 0
Обновить
15'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
23%
Ничья
23%
ФК Мариуполь
54%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
0
Побед
8
Игр
4
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 10:15 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
08.12.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
31.08.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 5 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Карпаты 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
23%
Ничья
23%
ФК Мариуполь
54%
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 30
    Джонатан
    Защитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 20
    Алексей Кащук
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 11
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 71
    Максим Чех
  • 25
    Валерий Федорчук
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
  • 77
    Кулаков А.
  • 75
    Виктор Корниенко
Запасные игроки
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 37
    Назарий Муравский
  • 5
    Джойским Дава
    Защитник
  • 22
    Илья Путря
Тренеры
Трансляция
14'
Татарков фолом не пустил Топалова в глубину левого фланга атаки.
13'
Точно в ноги стоящему перед ним соперника попал своим ударом с правого фланга Татарков.
11'
Поднял свечку над чужой штрафной ударом головой Федорчук, после чего Сарнавский спокойно забрал мяч в свои руки.
9'
Богунова накрыли в момент удара от полукруга у штрафной, после чего Джонатан приложился по центру ворот низом, но Поспелов спокойно разобрался.
7'
Тищенко навешивал с оттяжки с правого фланга, но Борзенко перехватил в центре штрафной.
6'
Осадки начались над стадионом аккурат к стартовому свистку. Командам приходится привыкать на месте.
4'
С правого фланга прострел отдавал в центр штрафной Кулаков, но ведь он же и должен был его замыкать в любой другой ситуации. Партнеры не успели.
3'
Отбились львовяне от очередного прострела с правого фланга.
1'
Кащук, после подбора отскока на правом фланге чужой штрафной, не смог отдать точный пас на партнера.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кравцов, Дава, Байдал, Муравский, Петерман, Дудик, Путря.
Мариуполь: Поспелов — Тищенко, Сагуткин, Яворский, Корниенко — Чех — Кащук, Федорчук, Топалов, Чурко — Кулаков.
Запасные: Пеньков, Гончар, Братков, Ходаковский, Вичижанин, Фелипе, Яковелли, Ныч, Велвес.
ПФК Львов: Сарнавский — Люлька, Борзенко, Клименчук, Комарец — Джонатан, Сабино — Шина, Богунов, Татарков — Ренан.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Дердо (Черноморск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцать второго Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Украина" (Львов, Украина) сыграют ФК Львов и Мариуполь.
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Анонс матча ФК Львов - ФК Мариуполь 19.07.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 19.07.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 19.06.2020 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - ФК Мариуполь можно посмотреть 19.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против Олимпик - 16.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 16.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча ФК Львов - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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