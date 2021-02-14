ФК Мариуполь - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.
Дата проведения матча: 14.02.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Александрия (Александрия):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 22.08.2020 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Шахтер - 03.02.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Лодзь - 03.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.
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