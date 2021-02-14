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ФК Мариуполь - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 февраля 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Shandor, Aleksandr
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 1
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65'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
5' Артём Ситало 39' Артём Ситало
53' Игорь Кирюханцев
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
37%
Ничья
32%
ФК Александрия
32%
П1: 13.1000 Х: 4.8600 П2: 1.3000
П1: 2.7500 Х: 3.3000 П2: 2.3000
П1: 13.1000 Х: 4.8600 П2: 1.3000
П1: 13.1000 Х: 4.8600 П2: 1.3000
П1: 13.0000 Х: 4.9000 П2: 1.3000
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
5
Побед
12
Игр
4
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
03.11.2019 - 14:00 ФК Александрия 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
03.08.2019 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Мариуполь
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Пролетер Нови-Сад Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 4 - 0 Завершен Кызылжар В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
16.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен Ракув Н
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - ФК Александрия
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Лодзь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 16:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Арда П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 10:05 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Аланияспор В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 16:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ЦСКА 1948 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 16:00 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Македония Герче Петров В
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Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
37%
Ничья
32%
ФК Александрия
32%
П1: 13.1000 Х: 4.8600 П2: 1.3000
П1: 2.7500 Х: 3.3000 П2: 2.3000
П1: 13.1000 Х: 4.8600 П2: 1.3000
П1: 13.1000 Х: 4.8600 П2: 1.3000
П1: 13.0000 Х: 4.9000 П2: 1.3000
Главные события
Игорь Кирюханцев
53'
39'
Артём Ситало ГООЛ!
5'
Артём Ситало
Составы команд
Стартовый состав
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 6
    Максим Чех
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 11
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 0
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
    53
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
    39 5
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 99
    Даниил Сикан
  • 20
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 79
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 96
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 7
    Мишенко, Богдан
    Полузащитник
  • 3
    Артем Гордиенко
    Защитник
  • 8
    Иван Калюжный
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 1
    Borisenko, Vyacheslav
    Вратарь
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Володимир Шаран
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
12
Штрафные
10
10
Фолы
10
2
ЖК
1
2
Удары в створ
5
1
Угловые
4
1
Удары мимо
1
Офсайды
2
4
Сейвы
1
Трансляция
57'
Большими силами идут вперед азовчане, почти каждая атака завершается ударом
55'
Опасный момент
Ковалец наносил опасный удар из хорошей позиции, Кудрик чудом отбивает мяч
53'
Желтая карточка
Кирюханцев получает предупреждение за отмашку
51'
Уголовой
Билык забирает мяч после навеса в штрафную
48'
Мариуполь активно начал второй тайм
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Серьезное преимущество у команды Шарана, азовчане после пропущенного мяча заметно подсели
44'
Гречишкин долго готовился бить, в итоге под стенкой пролетел мяч и Кудрик среагировал
42'
Опасный момент
Кудрик ошибся, когда выносил мяч из штрафной, выбежал с мячом за пределы площадки - опасный перспективный штрафной удар у гостей
41'
Горожане продолжают атаковать, мариупольцы приходят в себя
39'
Гоооол!!!
Гречишкин закинул мяч на Артема Ситало, который вырвался на оперативный простор в штрафной и классно пробил в дальний угол. Александрия выходит вперед - 0:1.
36'
Офсайд
Активен сегодня Лучкевич, хоть и попал в офсайд в последней атаке
34'
Снова атакует Мариуполь, опять высокий темп встречи и идет обмен выпадами
32'
Ситало из выгодной позиции пробил выше ворот, прошел навес с фланга на форварда
31'
Теперь Билык вступает в игру, в штрафной Александрии было жарко и голкипер забрал мяч
28'
Опасный момент
Ковалец пробивал со штрафного в ближний угол, Кудрик реагирует и отбивает непростой мяч
27'
Кулакову оказывают медпомощь
25'
Много борьбы в эти минуты, игра переместилась в район центрального круга
23'
Опасный момент
Билык едва не ошибся у своих ворот, Танковский не ожидал этого и не пошел до конца на мяч, голкипер успел исправиться
21'
Позиционный комбинации команды Шарана совсем не опасны, Мариуполь перекрыл все зоны и не дает шанса выйти на ударную позицию
18'
Немного упал темп встречи, хозяева больше контролируют мяч, но без опасных моментов
16'
Уголовой
Неудачный корнер разыграли алексадрийцы и сразу мариупольцы организуют контратаку
15'
Опасный момент
А вот это опасно! Лучкевич вырвался на хорошую позицию и пробил с острого угла, голкипер отбивает мяч
14'
Ситало рвался к воротам, затем замешкался и потерял инициативу, навесил в штрафную, где мяч перехватили защитники
12'
Пашаев решился на удар издали, намного выше ворот улетел мяч
9'
Мариуполь комбинирует по всей ширине поля, продвинуться ближе к воротам не получается
7'
Теперь Кулаков перестарался в атаке и сфолил против Билыка, устное предупреждение игроку азовчан
5'
Желтая карточка
Ситало нарушает правила в центре поля, локтем ударил соперника
4'
Хорошие скорости в игре, сразу начали атаковать обе команды
3'
Сразу ответ гостей, Ситало едва не пробил голкипера Мариуполя с близкого расстояния
2'
Мишнев навешивал в штрафную с правого края, Билык без проблем забирает мяч
Свисток
Матч начался
Мариуполь: Кудрик, Мельниченко, Чоботенко, Быков, Стасюк, Чех, Очеретько, Мишнев, Танковский, Топалов, Кулаков.
Запасные: Гальчук, Драмбаев, Сагуткин, Мампасси, Кирюханцев, Петерман, Кулиев, Кащук, Сикан.
Александрия: Билык, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Шастал, Ситало.
Запасные: Борисенко, Мельник, Гордиенко, Бабогло, Стецьков, Мышенко, Калюжный, Мирошниченко, Новиков.
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Александрия.
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Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.02.2021 в 14:07
все арендованные в строю ?
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Анонс матча ФК Мариуполь - ФК Александрия 14.02.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 14.02.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 22.08.2020 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Александрия можно посмотреть 14.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Шахтер - 03.02.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Лодзь - 03.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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