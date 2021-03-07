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Динамо - Вильярреал онлайн трансляция матча

Лига Европы - 11 марта 2021, 19:55 - Олимпийский
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
14'
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
62%
Ничья
22%
Вильярреал
16%
П1: 3.40 Х: 3.40 П2: 2.08
П1: 3.90 Х: 3.20 П2: 2.00
П1: 3.40 Х: 3.40 П2: 2.08
П1: 3.98 Х: 3.26 П2: 2.08
П1: 4.20 Х: 3.25 П2: 2.04
Интересные факты
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 8 играх.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 36% матчей, Вильярреал выигрывает в 46% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Вильярреал выигрывает в 46%.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.
  • В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 2 гол(а).
  • Динамо Киев забивает 1.58 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.59 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Брюгге 0 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
05.03.2021 - 22:00 Валенсия 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 22:00 Вильярреал 0 - 2 Завершен Атлетико П
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 19:55 Вильярреал 2 - 1 Завершен Зальцбург В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.02.2021 - 22:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Зальцбург 0 - 2 Завершен Вильярреал В
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Новости команд
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Физрук или современный специалист? Рейтинг стильности всех украинских тренеров. ФОТО 11.06.2020 в 15:56 Физрук или современный специалист? Рейтинг стильности всех украинских тренеров. ФОТО Уроки стиля.
Динамо – Вильярреал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы 11.03.2021 в 19:36 Динамо – Вильярреал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Забарный: У Вильярреала исполнители высокого уровня, ведь их чемпионат намного сильнее нашего 11.03.2021 в 19:07 Забарный: У Вильярреала исполнители высокого уровня, ведь их чемпионат намного сильнее нашего Защитник Динамо - о противостоянии с Вильярреалом
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
62%
Ничья
22%
Вильярреал
16%
П1: 3.40 Х: 3.40 П2: 2.08
П1: 3.90 Х: 3.20 П2: 2.00
П1: 3.40 Х: 3.40 П2: 2.08
П1: 3.98 Х: 3.26 П2: 2.08
П1: 4.20 Х: 3.25 П2: 2.04
Составы команд
1
Георгий Бущан
16
Миколенко, Виталий
34
Syrota, Oleksandr
25
Zabarnyi, Illia
94
Кеджиора, Томазш
10
Николай Шапаренко
5
Сергей Сидорчук
22
Родригес, Герсон
29
Буйальский, Виталий
15
Виктор Цыганков
41
Артем Беседин
13
Херонимо Рульи
8
Хуан Маркос Фойт
3
Рауль Альбиоль
4
Пау Торрес
24
Альфонсо Педраса
5
Даниэль Парехо
25
Этьен Капу
14
Мануэль Тригерос
11
Чуквуезе, Самуэль
17
Пако Алькасер
7
Жерар Морено
Стартовый состав
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 11
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 17
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 7
    Жерар Морено
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 25
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 30
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 99
    Миккель Дуэлунн
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 32
    Rodriguez, Alejandro Baena
    Полузащитник
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 12
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 21
    Коста Хауме
    Защитник
  • 15
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 6
    Мори, Фунес Рамиро
    Защитник
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 35
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Унаи Эмери
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Удары мимо
2
2
Штрафные
3
Угловые
1
1
Офсайды
1
2
Фолы
1
1
ЖК
Трансляция
13'
Педраса фолит на правом фланге атаки против Цыганкова, стандарт.
12'
Цыганков отдал пас по правому флангу на ход Кендзере, но слишком сильно, от ворот для соперника.
10'
Парехо пробивает, но попадает в стенку, далее защитники выбивают мяч.
9'
Желтая карточка
Парехо зарабатывает опаснейший штрафной для своей команды, желтая для Сидорчука.
8'
Опасный момент
Навес от Родригеса с левого фланга, Цыганков головой пробивает, мяч пролетает в сантиметрах от перекладины.
7'
Опасный момент
Педраса пробивает с левого угла вратарской Бущана, мяч попадает в тыльную сторону сетки.
6'
Фойт нарушает правила в центре поля против Родригеса, штрафной для Динамо.
4'
Уголовой
Первый угловой во встрече подают гости, розыгрыш, навес, Парехо на дальней штанге едва ли не замкнул передачу, очень опасно.
2'
Цыганков фолит на правом фланге атаки, штрафной.
2'
Офсайд
На первых секундых матча Морено оказался в оффсайде, стандарт.
1'
Свисток
Матч начался!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "НСК Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют Динамо и Виляреал.
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Анонс матча Динамо - Вильярреал 11.03.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 11.03.2021
Время начала матча: 19:55

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Вильярреал можно посмотреть 11.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Динамо - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Минай - 07.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против "Валенсия" - 05.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Валенсия".

Следите за результатами матча Динамо - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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