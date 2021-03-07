Динамо - Вильярреал онлайн трансляция матча

Динамо Киев не проигрывает в последних 8 играх.

Динамо Киев не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Динамо Киев имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 36% матчей, Вильярреал выигрывает в 46% матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Вильярреал выигрывает в 46%.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.

В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 2 гол(а).

Динамо Киев забивает 1.58 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.59 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.