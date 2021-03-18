Вильярреал - Динамо онлайн трансляция матча

Результат первой игры Динамо Киев - Вильярреал 0-2.

Динамо Киев имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Вильярреал выигрывает первый тайм в 48% матчей, Динамо Киев выигрывает в 35% матчей.

Вильярреал выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Динамо Киев выигрывает в 35%.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Киев.

Команда Вильярреал проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Динамо Киев (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Вильярреал выиграла 2, команда Динамо Киев выиграла 0, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.

В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 2 гол(а).

Вильярреал забивает 1.33 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 0 гола против команды Вильярреал (в среднем).

Вильярреал забивает 1.81 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Динамо Киев - 1.33.

Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.