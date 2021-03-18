Вильярреал - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.
Дата проведения матча: 18.03.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Киев):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Вильярреал, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 11.03.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха
Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Эйбар - 14.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Заря - 14.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
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