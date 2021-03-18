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Вильярреал - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Европы - 18 марта 2021, 22:00 - Эстадио де ла Серамика
Главный судья: Андреас Экберг
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
2 - 0
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перерыв
Динамо
Киев
Ход матча
13' Жерар Морено 17' Мануэль Тригерос 36' Жерар Морено 43' Даниэль Парехо
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
35%
Ничья
22%
Динамо
43%
П1: 1.49 Х: 4.12 П2: 6.50
П1: 1.55 Х: 3.90 П2: 6.50
П1: 1.49 Х: 4.12 П2: 6.50
П1: 1.53 Х: 4.12 П2: 6.95
П1: 1.58 Х: 3.95 П2: 6.80
Интересные факты
  • Результат первой игры Динамо Киев - Вильярреал 0-2.
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 48% матчей, Динамо Киев выигрывает в 35% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Динамо Киев выигрывает в 35%.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Киев.
  • Команда Вильярреал проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Динамо Киев (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Вильярреал выиграла 2, команда Динамо Киев выиграла 0, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.
  • В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 2 гол(а).
  • Вильярреал забивает 1.33 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 0 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Вильярреал забивает 1.81 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Динамо Киев - 1.33.
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Динамо Киев - 1.
Прогноз на матч
Личные встречи
Вильярреал
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Динамо
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен Вильярреал
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 Эйбар 1 - 3 Завершен Вильярреал В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
05.03.2021 - 22:00 Валенсия 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 22:00 Вильярреал 0 - 2 Завершен Атлетико П
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 19:55 Вильярреал 2 - 1 Завершен Зальцбург В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен Вильярреал П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
35%
Ничья
22%
Динамо
43%
П1: 1.49 Х: 4.12 П2: 6.50
П1: 1.55 Х: 3.90 П2: 6.50
П1: 1.49 Х: 4.12 П2: 6.50
П1: 1.53 Х: 4.12 П2: 6.95
П1: 1.58 Х: 3.95 П2: 6.80
Главные события
Даниэль Парехо
43'
ГООЛ! Жерар Морено
36'
Мануэль Тригерос
17'
ГООЛ! Жерар Морено
13'
Составы команд
1
Серхио Асенхо
24
Альфонсо Педраса
6
Мори, Фунес Рамиро
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
5
Даниэль Парехо
25
Этьен Капу
14
Мануэль Тригерос
11
Чуквуезе, Самуэль
9
Карлос Бакка
7
Жерар Морено
1
Георгий Бущан
94
Кеджиора, Томазш
25
Zabarnyi, Illia
34
Syrota, Oleksandr
16
Миколенко, Виталий
5
Сергей Сидорчук
18
Александр Андриевский
15
Виктор Цыганков
29
Буйальский, Виталий
14
Карлос Де Пена
22
Родригес, Герсон
Стартовый состав
  • 11
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 7
    Жерар Морено
    36 13
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
    43
  • 25
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
    17
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 6
    Мори, Фунес Рамиро
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 32
    Rodriguez, Alejandro Baena
    Полузащитник
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 12
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 21
    Коста Хауме
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 15
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 31
    Heiniker
  • 35
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 30
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
7
Штрафные
8
7
Фолы
5
4
Удары мимо
2
Удары в створ
1
Блокировано ударов
2
ЖК
2
Угловые
1
Офсайды
2
Трансляция
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Контроль мяча от Динамо на своей половине.
43'
Желтая карточка
Парехо утащил на газон Буяльского, который на скорости проходил через центр поля.
40'
Хозяева ушли с контролем мяча на свою половину.
38'
Сидорчук слишком сильно забросил в правый фланг атаки в надежде на рывок Кендзеры.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Морено мощно пробил с правого фланга в ближний угол, с рикошетом от Забарного, завершив передачу Парехо с правого фланга, которая произошла после ошибки Миколенко.
34'
Фойт завершал прострел с левого фланга в оттяжку, но пробил над перекладиной.
32'
Забарный в подкате перехватил прострел Бакки с левого фланга, который прошел, после ошибки Кендзеры при передаче в центральный круг.
30'
Подавал с правого фланга Тригерос, но Бущан разобрался с мячом во вратарской.
28'
Тригерос прорывался в левый фланг штрафной, но защитники выступили на перехвате.
26'
Офсайд
И вновь Буяльский. Влез в офсайд в левом фланге.
24'
Буяльский решил толкать в спину Мори у чужой штрафной, хотя защитник и так пролетел бы мимо мяча при забросе из глубины.
22'
Буяльский заработал на себе штрафной в борьбе против Парехо у владений Бущана.
20'
Жерсон не смог проскочить мимо двух соперников при смещении с правого фланга атаки.
18'
В руки Бущану пришелся прострел с правого фланга.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача Чуквезе с правого фланга была завершена ударом головой в левый угол от Морено из центра штрафной.
17'
Желтая карточка
Андриевский почувствовал на себе всю грубость подката Тригероса у центра поля.
12'
Опасный момент
Асенхо ошибся с выходом на перехват заброса а Буяльского в правый фланг штрафной, но затем забрал подачу Виталия.
15'
Педраса с фолом остановил Родригеса в центре поля.
11'
Буяльский с правого фланга подавал в зону перед вратарской, но там были только соперники.
9'
Уголовой
Бакка получил заброс на ход в правый фланг чужой штрафной, но пробил слету над воротами Бущана.
6'
Динамо показывает контроль мяча на своей половине поля.
4'
Кендзера бросился в подкате блокировать удар с левого фланга штрафной от Тригероса, который завершал эффектную комбинацию хозяев.
2'
Динамо постепенно заходит к чужой штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бойко, Попов, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Беседин, Супряга.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Родригес.
Запасные: Икер, Йоргенсен, Гаспар, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Пенья, Коста, Гомес, Пино, Баэна.
Вильярреал: Асенхо — Фойт, Альбиоль, Мори, Педраса — Тригерос, Капу, Парехо — Морено, Бакка, Чуквезе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Первый матч в данной паре проходил на поле НСК Олимпийский в Киеве, и завершился гостевой победой "желтой субмарины" — 2:0.
Андреас Экберг (Мальме, Швеция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Ла Серамика" (Вильярреаль, Испания) сыграют Вильярреал и Динамо Киев.
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Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто любитель (Днепр)
18.03.2021 в 22:44
А где болелы дырнамо? Чё не кричат мы сможем,мы забьем? И где кроты которые обосрались против РОМЫ? Где все СЕРУНЫ? Которые срут против своей страны? Нет чтоб болеть за Украину,так лучше ПРОТИВ
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Анонс матча Вильярреал - Динамо 18.03.2021, Лига Европы

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 18.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Вильярреал (Вильярреаль) и командой Динамо (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Вильярреал, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 11.03.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - Динамо можно посмотреть 18.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Эйбар - 14.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Заря - 14.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Вильярреал - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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