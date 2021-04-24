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Заря - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 апреля 2021, 14:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
Обновить
90'+2
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Заря
65%
Ничья
18%
Олимпик
18%
П1: 1.40 Х: 4.60 П2: 8.50
П1: 1.33 Х: 4.75 П2: 8.00
П1: 1.40 Х: 4.60 П2: 8.50
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 73.00
П1: 1.45 Х: 4.30 П2: 7.70
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
7
Побед
14
Игр
2
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 19:30 Олимпик 0 - 5 Завершен Заря
Премьер-лига 2018
25.11.2018 - 14:00 Олимпик 1 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2018/2019
19.08.2018 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Олимпик
Последние матчи - Заря
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря П
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Заря
65%
Ничья
18%
Олимпик
18%
П1: 1.40 Х: 4.60 П2: 8.50
П1: 1.33 Х: 4.75 П2: 8.00
П1: 1.40 Х: 4.60 П2: 8.50
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 73.00
П1: 1.45 Х: 4.30 П2: 7.70
Трансляция
90'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 3 мин.
89'
Луганчане в контроле мяча на чужой половине.
86'
Опасный момент
Кичак перед собой отразил удар Шахаба с правого фланга штрафной с подкруткой, после чего Зотько обезвредил отскок.
84'
Поймали Каргбо в офсайд при передаче с левого фланга в штрафную.
82'
Фаворов простреливал с правого фланга штрафной, Драме перехватил, Артем попытался опередить на отскоке Лебеденко, но сфолил.
80'
Опасный момент
Иванисеня был последним защитником на пути простерла Каргбо с левого фланга на Таллеса, но именно он и выбил мяч на угловой!
77'
Замена
Вместо Юрченко на поле вышел Иванисеня.
75'
Опасный момент
Аллахьяр оказался в левом фланге чужой штрафной, после передачи Шахаба из центральной зоны, но голкипера перебросить не смог!
72'
Нкенг сфолил при попытке зацепиться за мяч в левом фланге чужой штрафной.
70'
Гоооол!!!
ГОЛ! Как же сыграли замены Скрипника! Фаворов подал с правого фланга, Лунев в центре зацепился, а Шахаб в касание вложил скидку партнера под основание правой штанги!
67'
Замена
А Кабаева заменил Лунев.
67'
Замена
Шахаб вышел вместо Гладкого.
66'
Блокирована попытка Юрченко нанести удар с центрального входа в штрафную!
65'
Что-то с поясницей у Нкенга, после борьбы за верховой мяч в центральном круге.
63'
Опасный момент
Чудом не попал Кочергин в ближний угол, при простреле с правого фланга штрафной от Фаворова!
61'
Симпатичная подача Фаворова с правого фланга пошла в руки Кичаку.
59'
Опасный момент
Удар Гладкого головой с дальней штанги, после подачи углового с левого фланга, пришелся в сетку с внешней стороны.
58'
Кичаку пришлось над перекладиной переводить неудавшуюся подачу Жуниньо с левого фланга.
56'
Дончане стараются повысить темп своих атак в данные минуты.
54'
Гоооол!!!
ГОЛ! Каргбо пробил с пенальти прямиком в правый нижний угол!
53'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! Фаворов подцепил ноги Тейшейры во вратарской, после прострела с правого фланга!
52'
Опасный момент
Кичак ногами отразил удар с острого угла под ближнюю штангу с правого фланга штрафной от Кабаева!
50'
Удар слету от Пасича был нанесен в завершении отскока мяч от подачи с левого фланга. Абу Ханна принял угрозу на себя.
49'
Гладкий открывался на дальней штанге под подачу Юрченко со штрафного на правом фланге, но не успел к мячу.
48'
Кабаев получил мяч в правом фланге атаки, но мелким фолом его остановил Драме.
46'
Замена
А вместо Экры игру продолжит Таллес.
46'
Замена
Каргбо вышел вместо Бенито.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча игра у дончан совершенно не получилась, чем их соперники начали пользоваться уже с первых минут. Заря размеренно владела мячом, и даже не особо старалась прессинговать футболистов Олимпика — все равно мяч доставался луганчанам, после одной-двух передач оппонентов на половине поля команды Скрипника. У хозяев было несколько возможностей забить из игровой ситуации, но единственный гол до перерыва они провели с пенальти. Кочергина сбил Зотько, а Юрченко не ставил шансов Кичаку. Энергозатратный футбол на этом со стороны команды Скрипника подошел к концу.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Зотько сбил Юрченко, который с левого фланга смещался в центральную зону.
42'
Опасный момент
Нкенг с очень острого угла в левом фланге чужой штрафной запустил мяч над воротами.
41'
Удар Бенито с левого фланга штрафной был блокирован.
39'
Тейшейра с фолом остановил Кабаева в центре поля, но штрафной Заря разыграла неудачно.
37'
Слепой заброс Тейшейры в правый фланг чужой штрафной оказался неточным.
35'
Фаворов сходу стрелял в центр штрафной с правого фланга, Гладкий махнул мимо мяча, но обеспечил отскок точно в руки Аллахьяру.
32'
Желтая карточка
Экра был предупрежден за фол против Назарины в центре поля. Любит фолить.
31'
Жуниньо точно не имел возможности добраться до мяча, после неудачной попытки Юрченко и мяч уберечь от соперника, и протолкнуть его в левый фланг.
29'
Уголовой
Подача Зари с углового на левом фланге оказалась неточной.
27'
Зотько выступил на перехвате прострела с левого фланга штрафной от Жуниньо.
25'
Пасич перевел на угловой прострел с левого фланга от Жуниньо.
23'
Желтая карточка
Кабаев пошел на фол против Лебеденко, который набирал ход в центре поля.
21'
Фол против Кабаева, который ускорялся в левом фланге атаки.
19'
Опасный момент
И что здесь хотел исполнить Драме? Получился лишь подарок для Аллахьяра в центре штрафной, но иранский форвард слету не смог попасть качественно по мячу.
17'
Экра сбил Кабаева на подходе к своей штрафной, но Фаворов тут же отомстил за этот фол игрока Олимпика Тейшейре.
14'
Аллахьяр начал финтить у чужой штрафной, но соперники вовремя его зажали.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Юрченко не оставил шансов Кичаку ударом с пенальти в левый верхний угол!
11'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Кочергин пробросил мяч мимо Зотько в центре чужой штрафной, после чего соперник его сбил.
9'
Фаворова открыли в правом фланге штрафной, но прострелить защитники не дали.
7'
Экра столкнулся с Юрченко в центре поля, и теперь с трудом встает с газона.
5'
Ух! Аллахьяр прострелом с левого фланга отправил мяч в пах Зотько. Зазвенело.
4'
Назарина не стал сближаться со штрафной, и пробил в сторону от дальней штанги с левого фланга.
3'
Назарина пробил с достаточно дальнего штрафного. Кичак на опыте разобрался.
3'
Жуниньо был сбит фолом Бенито во время рывка левым флангом.
2'
Луганчане стараются найти подходы к чужой штрафной уже со старта.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бетим, Векляк, Снурницын, Завийский, Романовский, Альваренга, Чогадзе, Теллес, Каргбо.
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Бенито, Экра, Тейшейра — Нкенг.
Запасные: Шевченко, Цвек, Руфати, Лунев, Шахаб, Хомченовский, Иванисеня, Казаков, Цыганикс.
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Сайядманеш, Гладкий.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и донецкий Олимпик.
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Комментарии(1)
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Viktor Ivanjvich
25.04.2021 в 14:49
а почему 0-0
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Анонс матча Заря - Олимпик 25.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Заря и Олимпик в предыдущем футбольном матче 01.03.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Олимпик можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 21.04.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Мариуполь - 18.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Заря - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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