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Вильярреал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 ноября 2021, 19:45 - Эстадио де ла Серамика
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
0 - 0
Обновить
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
33' Santos, Yeremi
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
18%
Ничья
27%
Манчестер Юнайтед
55%
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.75 Х: 2.50 П2: 3.00
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.85 Х: 2.60 П2: 3.15
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Манчестер Юнайтед - 1.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Вильярреал и Манчестер Юнайтед 0-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Вильярреал забивает 1.57 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Gerard Moreno отдал больше всего передач в Вильярреал с 2 передачами. Bruno Fernandes лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (5 передач)
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Манчестер Юнайтед - 0.2.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 45% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30% матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, 3 ничьи.
  • Вильярреал забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.6 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Arnaut Danjuma лучший бомбардир Вильярреал с 2 голами. Cristiano Ronaldo забил 5 раз за Манчестер Юнайтед
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Во время последних 6 встреч, Вильярреал выиграла 0 раз. также было 5 ничей, и Манчестер Юнайтед выиграла 1 раза.
Прогноз на матч
Личные встречи
Вильярреал
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Вильярреал
Лига Европы 2020/2021
26.05.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 15:00 Вильярреал 1 - 0 Завершен Хетафе В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Янг Бойз В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Валенсия 2 - 0 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.10.2021 - 22:30 Вильярреал 0 - 0 Завершен Кадис Н
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Уотфорд 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль П
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Новости команд
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Главные события
Santos, Yeremi
33'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
18%
Ничья
27%
Манчестер Юнайтед
55%
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.75 Х: 2.50 П2: 3.00
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.85 Х: 2.60 П2: 3.15
Составы команд
13
Херонимо Рульи
12
Эступиньян, Первис
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
23
Гомес, Мои
5
Даниэль Парехо
6
Этьен Капу
14
Мануэль Тригерос
15
Груневелд, Арнаут
21
Santos, Yeremi
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
27
Теллеш, Алекс
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
25
Джейдон Санчо
34
Донни ван де Бек
9
Антони Марсьяль
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 21
    Santos, Yeremi
    Нападающий
    33
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 22
    Айсса Манди
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 17
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 16
    Диа, Булайе
    Нападающий
  • 13
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 10
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 9
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 31
    Heiniker
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 16
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Майкл Каррик
Статистика матча
2
Штрафные
7
7
Фолы
2
1
Удары мимо
1
69%
Владение мячом
31%
2
Удары в створ
1
3
Угловые
1
1
ЖК
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
41'
Желтая карточка
Ван де Бек отримує попередження за грубий фол проти Капу поблизу штрафного Вільяреалу.
37'
Команди трохи зменшили оберти в ці хвилини. Юнайтед повертається до оборони, а підопічні Емері не йдуть акцентовано в атаку.
33'
Желтая карточка
Піно отримує гірчичник за фол проти Теллеса. Буде штрафний для Манчестера.
31'
Після подачі Теллеса Роналду пробивав головою з межі воротарського. Удар був неакцентованим, і Руллі бере до рук.
30'
Санчо пройшов центром та змістився ближче до бровки. Звідти слідувала подача на Роналду, але Албіоль вчасно вибиває головою на кутовий.
26'
Опасный момент
Трігерос накрутив суперника на правому фланзі і закрутив м'яч під дальню стійку з 20 метрів. Де Хеа витягує!
22'
На полі зараз відбуваються постійні качелі. М'яч весь час переходить від однієї команди до іншої, але користі з цього - жодної.
18'
Вільяреал кілька разів підряд пробує виходити з оборони через короткий пас. Проте високий пресинг Юнайтед не дає шансів супернику.
14'
Юнайтед потроху бере гру під контроль. Теллес вкинув з ауту, а Фред та Санчо намагаються розпочати атаку лівим флангом.
10'
Опасный момент
Після спроби удару з 25 метрів від Трігероса, м'яч відскочив до Піно. Той ввійшов у штрафний майданчик та пробивав у ближній кут. Круглий іде в кількох сантиметрах правіше.
6'
Мої Гомес намагався пробити з дальньої дистанції, але Де Хеа впевнено реагує.
4'
Після подачі Теллеса зі штрафного Мактоміней пробиває по воротах головою з кількох метрів. М'яч летить трохи правіше, чіпляючи сітку.
1'
Свисток
Фелікс Брих нарешті дає стартовий свисток! Команди розпочинають з середини поля!
Початок матчу затягується через технічні причини.
Инфо
Стали відомі склади команд. Вільяреал: Руллі, Албіоль, Гомес, Грюневельд, Капу, Парехо, Піно, Торрес, Трігерос, Фойт, Еступіньян. Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Магвайр, Ліндельоф, Теллес, Мактоміней, Фред, Ван де Бек, Марсьяль, Роналду, Санчо.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів Вільяреал - Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча Вильярреал - "Манчестер Юнайтед" 23.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 23.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 29.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Майкл Каррик разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 23.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Сельта - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Уотфорд - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Уотфорд.

Следите за результатами матча Вильярреал - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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