Вильярреал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Манчестер Юнайтед - 1.

Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Вильярреал и Манчестер Юнайтед 0-0. 4 игры закончились с этим результатом.

Вильярреал выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Вильярреал забивает 1.57 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Gerard Moreno отдал больше всего передач в Вильярреал с 2 передачами. Bruno Fernandes лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (5 передач)

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Манчестер Юнайтед - 0.2.

Вильярреал выигрывает первый тайм в 45% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30% матчей.

Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, 3 ничьи.

Вильярреал забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.6 гола против команды Вильярреал (в среднем).

Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Arnaut Danjuma лучший бомбардир Вильярреал с 2 голами. Cristiano Ronaldo забил 5 раз за Манчестер Юнайтед

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.