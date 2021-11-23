Вильярреал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.
Дата проведения матча: 23.11.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между командами Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 29.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Майкл Каррик разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Сельта - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Уотфорд - 20.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Уотфорд.
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